Szafka elektryczna z transformatorem sterującym (moc znamionowa 100 VA) i przewodem 10 metrów (z wtyczką) do głowicy do czyszczenia od środka HKF 30/14-E. Napięcia wejściowe szafki elektrycznej: 230 V, 400 V, 420 V i 460 V, 50/60 Hz. Napięcia wyjściowe szafki elektrycznej: 24 V/AC.