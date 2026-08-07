Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrz kadzi i pojemników o otworach 65 mm lub większych. Głowica czyszcząca jest napędzana silnikiem elektrycznym 24 V AC 50/60 Hz. Niskie napięcie 24 V zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, gdy głowica czyszcząca jest używana do zastosowań na mokro. Dysze obracają się wokół dwóch osi ze stałą prędkością, docierając do każdego zakamarka pojemnika. Waży zaledwie 4,9 kg, dlatego nie trzeba stosować dodatkowych elementów zawieszenia. Wydajność do 140 barów, 3000 l/h i maksymalna temperatura wody 90°C. Całkowita długość głowicy wynosi 1256 milimetrów, a głębokość zanurzenia 915 milimetrów. Głowicę do czyszczenia od środka można szybko i łatwo podłączyć do myjki wysokociśnieniowej bez lub z podgrzewaniem wody za pomocą węża wysokociśnieniowego.