Głowica czyszcząca HKF 30/14-E
Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka wykonana ze stali nierdzewnej do czyszczenia wnętrz beczek i pojemników o otworach 65 mm lub większych. Ma imponująco niską masę i zapewnia stałą prędkość obrotową dzięki silnikowi elektrycznemu.
Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrz kadzi i pojemników o otworach 65 mm lub większych. Głowica czyszcząca jest napędzana silnikiem elektrycznym 24 V AC 50/60 Hz. Niskie napięcie 24 V zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, gdy głowica czyszcząca jest używana do zastosowań na mokro. Dysze obracają się wokół dwóch osi ze stałą prędkością, docierając do każdego zakamarka pojemnika. Waży zaledwie 4,9 kg, dlatego nie trzeba stosować dodatkowych elementów zawieszenia. Wydajność do 140 barów, 3000 l/h i maksymalna temperatura wody 90°C. Całkowita długość głowicy wynosi 1256 milimetrów, a głębokość zanurzenia 915 milimetrów. Głowicę do czyszczenia od środka można szybko i łatwo podłączyć do myjki wysokociśnieniowej bez lub z podgrzewaniem wody za pomocą węża wysokociśnieniowego.
Cechy i zalety
Napęd elektryczny 24 V 50/60 Hz.Stała prędkość obrotowa niezależnie od prędkości przepływu lub ciśnienia wody. Bezpieczne napięcie 24 V Większe bezpieczeństwo pracy.
Doskonała elastycznośćPowolne obroty i wysokie ciśnienie robocze zapewniają optymalne rezultaty czyszczenia. Nadaje się do objętości wody do 3000 l/h i wysokiego ciśnienia do 140 barów. Nadaje się do czyszczenia beczek od środka, a także średnich i większych zbiorników.
Przemyślany designSzczególnie przyjazna dla operatora i niskoobsługowa. Łatwość użytkowania – obsługa jedną ręką głowicy znajdującej się w pojemniku. Możliwość regulacji prędkości obrotowej, celem uzyskania optymalnego efektu czyszczącego
Obudowa / rama ze stali szlachetnej
- Wysokiej jakości materiał zapewnia długi okres eksploatacji.
- Nadaje się do wody zawierającej środek czyszczący Kärcher.
- Nadaje się do wody o temperaturze do 90°C.
Niska waga i kompaktowe wymiary
- Wszechstronne i elastyczne zastosowania.
- Nadaje się do czyszczenia wnętrz pojemników z otworami od 65 mm.
- Waży zaledwie 4,9 kg, dlatego nie trzeba stosować dodatkowych elementów zawieszenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Połączenie wysokociśnieniowe
|G3/8″
|Napęd
|Elektryczny
|Ilość dysz (szt.)
|1 / 4
|Przepływ (l/h)
|3000
|Prędkość (obr./min)
|19
|Długość (mm)
|915
|Napięcie (V)
|24
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Ciśnienie (bar)
|maks. 140
|Otwór zbiornika (mm)
|min. 65
|Temperatura (°C)
|maks. 90
|Waga (kg)
|4,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1256
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M Classic
- HDS 9/18-4 MX
Zastosowania
- Również nadaje się do czyszczenia wnętrz kontenerów (zbiorników) IBC
- Czyszczenie wnętrz zbiorników (przemysł, logistyka, usługi publiczne)
- Do czyszczenia pojemników/osadów w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym
- Do czyszczenia pojemników wykorzystywanych do transportowania produktów chemicznych
- Do czyszczenia pojemników wykorzystywanych do transportowania żywności
- Do czyszczenia stacjonarnych pojemników w przemyśle spożywczym i chemicznym