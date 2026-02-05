Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy i dysza Power. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.