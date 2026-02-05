Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/23-4 S
Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe o pionowej, zwartej konstrukcji. Wysokie parametry pracy pozwalają na stosowanie urządzenia do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Wiele nowych systemów takich jak Servopress, Easy-Press, Soft grip ułatwia pracę operatora.
Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy i dysza Power. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!LockPraca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Jakość Kärcher4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny. Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki. Wzmocnione plastikowe koła.
Zwiększone bezpieczeństwoZintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Wysoka mobilność
- Gumowe koła.
- Udogodnienia w obsłudze.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|230 / 23
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|253 / 25,3
|Moc przyłącza (kW)
|7,8
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|67
|Waga z opakowaniem (kg)
|73
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 500 x 1090
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z tłokami z tulejami ceramicznymi
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
