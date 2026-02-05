Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/23-4 S

Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe o pionowej, zwartej konstrukcji. Wysokie parametry pracy pozwalają na stosowanie urządzenia do usuwania najtrudniejszych zabrudzeń. Wiele nowych systemów takich jak Servopress, Easy-Press, Soft grip ułatwia pracę operatora.

Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy i dysza Power. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/23-4 S: Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/23-4 S: Jakość Kärcher
4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny. Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki. Wzmocnione plastikowe koła.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/23-4 S: Zwiększone bezpieczeństwo
Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Wysoka mobilność
  • Gumowe koła.
  • Udogodnienia w obsłudze.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 230 / 23
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 253 / 25,3
Moc przyłącza (kW) 7,8
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 67
Waga z opakowaniem (kg) 73
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 500 x 1090

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • 3-tłokowa pompa osiowa: z tłokami z tulejami ceramicznymi
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
