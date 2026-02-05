Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennego użytkowania w trudnych warunkach, a jego wyjątkowa moc nigdy Cię nie zawiedzie. Wyróżnia się niezawodną konstrukcją oraz solidną, stalową ramą. Konfiguracja urządzenia jest łatwa oraz intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych części. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class zostało wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic wykorzystywany w urządzeniach z gamy HD Classic. Poza tym posiada także wysokiej jakości szybkozłącze EASY!Lock To pięciokrotnie skraca czas montażu i odłożenia na miejsce po zakończeniu pracy, co nie powoduje zmęczenia, jak również oszczędza czas. Zintegrowany filtr wody skutecznie zabezpiecza pompę wysokociśnieniową przed zanieczyszczeniami, co wydłuża żywotność urządzenia. Mocna pompa z wałem korbowym i trwałe materiały to podstawa urządzenia wysokociśnieniowego: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z tulejami ceramicznymi. W razie potrzeby ciśnienie można regulować na pompie. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje trwałość orazniezawodność.