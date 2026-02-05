Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennych, trudnych zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie Super Class w każdym aspekcie: wyjątkowa moc zapewniająca niezawodne rezultaty czyszczenia.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennego użytkowania w trudnych warunkach, a jego wyjątkowa moc nigdy Cię nie zawiedzie. Wyróżnia się niezawodną konstrukcją oraz solidną, stalową ramą. Konfiguracja urządzenia jest łatwa oraz intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych części. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class zostało wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic wykorzystywany w urządzeniach z gamy HD Classic. Poza tym posiada także wysokiej jakości szybkozłącze EASY!Lock To pięciokrotnie skraca czas montażu i odłożenia na miejsce po zakończeniu pracy, co nie powoduje zmęczenia, jak również oszczędza czas. Zintegrowany filtr wody skutecznie zabezpiecza pompę wysokociśnieniową przed zanieczyszczeniami, co wydłuża żywotność urządzenia. Mocna pompa z wałem korbowym i trwałe materiały to podstawa urządzenia wysokociśnieniowego: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z tulejami ceramicznymi. W razie potrzeby ciśnienie można regulować na pompie. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje trwałość orazniezawodność.
Cechy i zalety
Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejamiWysoka wydajność i skuteczność. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Solidna, stalowa rama i duże koła ułatwiają transportowanie urządzeniaZabezpiecza urządzenie nawet w niesprzyjających warunkach. Łatwe i wygodne transportowanie. Zintegrowane schowki na akcesoria.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!LockSzybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów. Solidne i trwałe akcesoria. Łatwa i intuicyjna obsługa.
Przejrzysty design
- Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
- Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.
4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem
- Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
- Stanowi połączenie wydajnego chłodzenia wodą z niezawodnym systemem chłodzenia powietrzem, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia nawet przy wahaniach temperatury otoczenia oraz wody.
- Kompaktowy design zdecydowanie ułatwia transportowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 / 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700 - 1300
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|50 - 180
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Moc przyłącza (kW)
|8,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|075
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|60
|Waga z opakowaniem (kg)
|67,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|720 x 637 x 1060
Zakres dostawy
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie okładzin i betonowych form w sektorze budowlanym
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.