Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennych, trudnych zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie Super Class w każdym aspekcie: wyjątkowa moc zapewniająca niezawodne rezultaty czyszczenia.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennego użytkowania w trudnych warunkach, a jego wyjątkowa moc nigdy Cię nie zawiedzie. Wyróżnia się niezawodną konstrukcją oraz solidną, stalową ramą. Konfiguracja urządzenia jest łatwa oraz intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych części. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class zostało wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic wykorzystywany w urządzeniach z gamy HD Classic. Poza tym posiada także wysokiej jakości szybkozłącze EASY!Lock To pięciokrotnie skraca czas montażu i odłożenia na miejsce po zakończeniu pracy, co nie powoduje zmęczenia, jak również oszczędza czas. Zintegrowany filtr wody skutecznie zabezpiecza pompę wysokociśnieniową przed zanieczyszczeniami, co wydłuża żywotność urządzenia. Mocna pompa z wałem korbowym i trwałe materiały to podstawa urządzenia wysokociśnieniowego: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z tulejami ceramicznymi. W razie potrzeby ciśnienie można regulować na pompie. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje trwałość orazniezawodność.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic: Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejami
Wysoka wydajność i skuteczność. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic: Solidna, stalowa rama i duże koła ułatwiają transportowanie urządzenia
Zabezpiecza urządzenie nawet w niesprzyjających warunkach. Łatwe i wygodne transportowanie. Zintegrowane schowki na akcesoria.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic: Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów. Solidne i trwałe akcesoria. Łatwa i intuicyjna obsługa.
Przejrzysty design
  • Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
  • Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.
4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem
  • Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
  • Stanowi połączenie wydajnego chłodzenia wodą z niezawodnym systemem chłodzenia powietrzem, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia nawet przy wahaniach temperatury otoczenia oraz wody.
  • Kompaktowy design zdecydowanie ułatwia transportowanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 376 / 424
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 180
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 240 / 2,4
Moc przyłącza (kW) 8,8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 075
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 60
Waga z opakowaniem (kg) 67,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 720 x 637 x 1060

Zakres dostawy

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S Classic
Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie okładzin i betonowych form w sektorze budowlanym
  • Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
  • Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
  • Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.