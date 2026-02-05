Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 10/21-4 M
Wydajne urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z 4-biegunowym, chłodzonym wodą silnikiem elektrycznym, ekonomicznym trybem eco!efficiency i 2 zbiornikami na detergent.
HDS 10/21-4 M to najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie średniej, które imponuje również zaawansowaną ergonomią i łatwoścą obsługi. Niskoobrotowy, 4-biegunowy i chłodzony wodą silnik elektryczny, wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa oraz ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają jednocześnie maksymalną wydajność i niezawodną, ekonomiczną pracę. Ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control, lancą spryskującą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz, a także szybkozłącze EASY!Lock są standardową częścią zestawu. Imponuje też wiele innych elementów wyposażenia i wydajności takich jak: sprawdzona konstrukcja palnika, 2 zbiorniki na detergent, wygodna koncepcja mobilności, prosta obsługa za pomocą jednego pokrętła trybów pracy i przemyślane schowki na akcesoria. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem.
Cechy i zalety
Wysoka efektywnośćW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!LockTrzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym. Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Maksymalna wydajnośćWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem. Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.
Bezpieczne użytkowanie
- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- System tłumienia drgań (SDS) kompensuje drgania i skoki ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.
Dozowanie środka czyszczącego
- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.
Łatwa w sterowaniu
- Jedno pokrętło do wszystkich funkcji urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|7,3
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|160,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|170,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.