HDS 10/21-4 M to najmocniejsze urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody w klasie średniej, które imponuje również zaawansowaną ergonomią i łatwoścą obsługi. Niskoobrotowy, 4-biegunowy i chłodzony wodą silnik elektryczny, wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa oraz ekonomiczny tryb eco!efficiency zapewniają jednocześnie maksymalną wydajność i niezawodną, ekonomiczną pracę. Ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control, lancą spryskującą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz, a także szybkozłącze EASY!Lock są standardową częścią zestawu. Imponuje też wiele innych elementów wyposażenia i wydajności takich jak: sprawdzona konstrukcja palnika, 2 zbiorniki na detergent, wygodna koncepcja mobilności, prosta obsługa za pomocą jednego pokrętła trybów pracy i przemyślane schowki na akcesoria. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem.