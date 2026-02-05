Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 SXA Plus
Dla zapewnienia maksymalnej wydajności urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody zostało wykonane z najwyższej jakości materiałów. Posiada także systemy wspomagające, funkcję automatycznego nawijania węża na bęben i dyszę rotacyjną Vibrasoft.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody zostało stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości, jak również ergonomii podczas pracy. Trzymanie spustu pistoletu wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. To oznacza, że ciśnienie można dopasować do delikatnych powierzchni - bez konieczności wymiany dyszy lub zmiany ustawień urządzenia. Dysza rotacyjna Vibrasoft tłumi hałas i wibracje. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelne informacje. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie napędza 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem i zostało wyposażone w niezawodną pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje duża moc oraz trwałość. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowa konstrukcja oraz pionowo zamontowany silnik i pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a także łatwe do transportowania. Posiada wąż wysokociśnieniowy Ultra Guard pokryty Teflonem®, duży schowek na akcesoria, jak również system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben w temperaturze do 45° – nawet pod ciśnieniem.
Cechy i zalety
Automatyczne nawijanie węża na bębenAutomatyczne nawijanie i rozwijanie do kąta 45°, nawet pod naciskiem. Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®. Dwukrotnie szybsza konfiguracja
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindraDługa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft
- Zmniejsza wibracje do 30%.
- Zmniejsza natężenie i poziom hałasu.
- Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
- Obrotowa głowica pompy.
- Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
- Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.
Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED
- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 / 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|80 - 250
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|280
|Moc przyłącza (kW)
|8,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|047
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|81,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|90,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Ultra Guard
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Servo Control
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.