Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody zostało stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości, jak również ergonomii podczas pracy. Trzymanie spustu pistoletu wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. To oznacza, że ciśnienie można dopasować do delikatnych powierzchni - bez konieczności wymiany dyszy lub zmiany ustawień urządzenia. Dysza rotacyjna Vibrasoft tłumi hałas i wibracje. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelne informacje. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie napędza 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem i zostało wyposażone w niezawodną pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra. Urządzenie z 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem cechuje duża moc oraz trwałość. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowa konstrukcja oraz pionowo zamontowany silnik i pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a także łatwe do transportowania. Posiada wąż wysokociśnieniowy Ultra Guard pokryty Teflonem®, duży schowek na akcesoria, jak również system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben w temperaturze do 45° – nawet pod ciśnieniem.