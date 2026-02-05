Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody to idealne rozwiązanie zapewniające ergonomiczną pracę i przyjazną obsługę. Pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodną pracę bez konieczności używania jakiejkolwiek siły. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. Obniżając w ten sposób ciśnienie użytkownicy mogą szybko zapewnić ochronę delikatnym powierzchniom – bez konieczności wymiany całej dyszy. Dysza rotacyjna Vibrasoft zdecydowanie zmniejsza wibracje lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Starannie wyselekcjonowane materiały zapewniają najwyższą jakość wyposażenia urządzenia Super Class. Wytrzymała pompa z tarczą skośną, tłoki ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe i łatwe do transportowania. Urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków.