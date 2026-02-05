Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody zachwyca wysoką wydajnością, a także jakością. Systemy wspomagające oraz dysza rotacyjna zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ergonomii podczas pracy.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody to idealne rozwiązanie zapewniające ergonomiczną pracę i przyjazną obsługę. Pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodną pracę bez konieczności używania jakiejkolwiek siły. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. Obniżając w ten sposób ciśnienie użytkownicy mogą szybko zapewnić ochronę delikatnym powierzchniom – bez konieczności wymiany całej dyszy. Dysza rotacyjna Vibrasoft zdecydowanie zmniejsza wibracje lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Starannie wyselekcjonowane materiały zapewniają najwyższą jakość wyposażenia urządzenia Super Class. Wytrzymała pompa z tarczą skośną, tłoki ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe i łatwe do transportowania. Urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus: Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus: 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus: Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft
Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft
Zmniejsza wibracje do 30%. Zmniejsza natężenie i poziom hałasu. Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.
Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED
  • Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
  • Obrotowa głowica pompy.
  • Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
  • Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Schowek.
  • Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
  • Schowek na wąż wysokociśnieniowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 376 / 424
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 80 - 250
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 280 / 2,8
Moc przyłącza (kW) 8,8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 047
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 70,3
Waga z opakowaniem (kg) 78,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 607 x 518 x 1063

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna
  • Servo Control

Wyposażenie

  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S Plus

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
  • Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
  • Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.