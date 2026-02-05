HD 10/25-4 S bez funkcji podgrzewania wody zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Praktycznie zaprojektowany pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodne użytkowanie bez wysiłku. Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 milimetrów zapewnia maksymalną wydajność. Pokrętło Servo Control umożliwia kontrolowanie ciśnienia oraz ilości wody bezpośrednio przy pistolecie. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Kärcher wykorzystuje najlepsze materiały zapewniające najwyższą i najtrwalszą jakość. Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej oraz mosiężną głowicą cylindra. Urządzenie napędza 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowa konstrukcja z zespołem silnika i pompy zamontowanym w pionie, umożliwia transportowanie urządzenia w maksymalnie swobodny sposób. Kompaktowy design uwzględnia sprytny sposób przechowywania akcesoriów w schowku, jak również na hakach z możliwością regulacji.