Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/25-4 S
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S bez funkcji podgrzewania wody zachwyca najwyższą jakością, wysoką wydajnością, a także systemami wspomagającymi. Zaprojektowane z myślą o ergonomicznej pracy i możliwości transportowania z maksymalną swobodą.
HD 10/25-4 S bez funkcji podgrzewania wody zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Praktycznie zaprojektowany pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodne użytkowanie bez wysiłku. Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 milimetrów zapewnia maksymalną wydajność. Pokrętło Servo Control umożliwia kontrolowanie ciśnienia oraz ilości wody bezpośrednio przy pistolecie. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Kärcher wykorzystuje najlepsze materiały zapewniające najwyższą i najtrwalszą jakość. Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej oraz mosiężną głowicą cylindra. Urządzenie napędza 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowa konstrukcja z zespołem silnika i pompy zamontowanym w pionie, umożliwia transportowanie urządzenia w maksymalnie swobodny sposób. Kompaktowy design uwzględnia sprytny sposób przechowywania akcesoriów w schowku, jak również na hakach z możliwością regulacji.
Cechy i zalety
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindraDługa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscuWygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia. Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.
Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED
- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 / 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|80 - 250
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|280
|Moc przyłącza (kW)
|8,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|047
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|69,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|78,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.