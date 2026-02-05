Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic

Niezawodne urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, o doskonałym stosunku ceny do wydajności, wyposażone w wysokiej jakości pompę korbowodową oraz solidną stalową ramę.

Dzięki sprawdzonym, szczególnie wydajnym i niezawodnym podzespołom, urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewana wody HDS 9/20-4 M Classic wyróżnia się prostą obsługą, łatwością konserwacji i najlepszymi osiągami czyszczenia. Wytrzymała pompa korbowodowa, chroniona przed zanieczyszczeniami przez filtr wody, oraz niskoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny zapewniają wysoką wydajność i długotrwałą pracę. Dzięki otwartej konstrukcji dostęp do wszystkich komponentów jest bardzo łatwy, Maksymalną ochronę zapewnia tutaj wytrzymała stalowa rama rurowa. Dzięki temu urządzenie HDS 10/21-4 M Classic nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań takich jak place budowy lub rolnictwo. Zintegrowane punkty montażowe do dźwigów i duże, odporne na przebicie koła ułatwiają transport do i z miejsca pracy. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w sprawdzony pistolet wysokociśnieniowy Classic, 30-litrowy zbiornik paliwa oraz praktyczne miejsca do przechowywania akcesoriów. 

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic: Niezawodność
Niezawodność
Solidna pompa z wałem korbowym. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic: Wydajna konstrukcja kotła
Wydajna konstrukcja kotła
Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
  • Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
  • Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 300 - 900
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
Moc przyłącza (kW) 7
Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h) 5,8
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 4,7
Kabel zasilający (m) 5
Zbiornik paliwa (l) 30
Waga z akcesoriami (kg) 124
Waga z opakowaniem (kg) 134
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1075 x 722 x 892

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • ANTI!Twist
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów
  • Czyszczenie wyposażenia i maszyn
  • Czyszczenie warsztatów
  • Czyszczenie na zewnątrz
  • Czyszczenie warsztatów naprawczych
  • Czyszczenie fasad
  • Czyszczenie basenów
  • Czyszczenie obiektów sportowych
  • Czyszczenie w procesie produkcji
  • Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.