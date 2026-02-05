Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 9/20-4 M Classic
Niezawodne urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, o doskonałym stosunku ceny do wydajności, wyposażone w wysokiej jakości pompę korbowodową oraz solidną stalową ramę.
Dzięki sprawdzonym, szczególnie wydajnym i niezawodnym podzespołom, urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewana wody HDS 9/20-4 M Classic wyróżnia się prostą obsługą, łatwością konserwacji i najlepszymi osiągami czyszczenia. Wytrzymała pompa korbowodowa, chroniona przed zanieczyszczeniami przez filtr wody, oraz niskoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny zapewniają wysoką wydajność i długotrwałą pracę. Dzięki otwartej konstrukcji dostęp do wszystkich komponentów jest bardzo łatwy, Maksymalną ochronę zapewnia tutaj wytrzymała stalowa rama rurowa. Dzięki temu urządzenie HDS 10/21-4 M Classic nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań takich jak place budowy lub rolnictwo. Zintegrowane punkty montażowe do dźwigów i duże, odporne na przebicie koła ułatwiają transport do i z miejsca pracy. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w sprawdzony pistolet wysokociśnieniowy Classic, 30-litrowy zbiornik paliwa oraz praktyczne miejsca do przechowywania akcesoriów.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów
NiezawodnośćSolidna pompa z wałem korbowym. Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.
Wydajna konstrukcja kotłaWysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji. Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa. W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
Wysoka mobilność
- Odporne na przebicie, duże koła zapewniają bezpieczne manewrowanie na nierównych powierzchniach.
- Z punktami montażowymi do łatwego transportu i podnoszenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|300 - 900
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,8
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|30
|Waga z akcesoriami (kg)
|124
|Waga z opakowaniem (kg)
|134
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1075 x 722 x 892
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- ANTI!Twist
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie na zewnątrz
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie obiektów sportowych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie linii produkcyjnych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.