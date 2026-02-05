Dzięki sprawdzonym, szczególnie wydajnym i niezawodnym podzespołom, urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewana wody HDS 9/20-4 M Classic wyróżnia się prostą obsługą, łatwością konserwacji i najlepszymi osiągami czyszczenia. Wytrzymała pompa korbowodowa, chroniona przed zanieczyszczeniami przez filtr wody, oraz niskoobrotowy, 4-biegunowy silnik elektryczny zapewniają wysoką wydajność i długotrwałą pracę. Dzięki otwartej konstrukcji dostęp do wszystkich komponentów jest bardzo łatwy, Maksymalną ochronę zapewnia tutaj wytrzymała stalowa rama rurowa. Dzięki temu urządzenie HDS 10/21-4 M Classic nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań takich jak place budowy lub rolnictwo. Zintegrowane punkty montażowe do dźwigów i duże, odporne na przebicie koła ułatwiają transport do i z miejsca pracy. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w sprawdzony pistolet wysokociśnieniowy Classic, 30-litrowy zbiornik paliwa oraz praktyczne miejsca do przechowywania akcesoriów.