Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.