Profesjonalna myjka ciśnieniowa HDS 8/18-4 M
Klasa średnia to urządzenia wysokociśnieniowe przeznaczone do usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń i pracy w trudnych warunkach.
Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
EkonomiaW trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C. Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.
Maksymalna wydajnośćWysokowydajna technologia palnika. 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik przystosowany do długiej pracy
Bezpieczne użytkowanieDokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Zintegrowany termostat gazów wylotowych wyłącza silnik napędowy, jeśli temperatura gazów przekroczy 300 °C. SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
Wygodne w przechowywaniu
- Bezpieczne miejsce do przechowywania akcesoriów i środków czyszczących.
- Praktyczne uchwyty na obudowie.
Mobilne
- Duże koła.
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400 - 800
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura podawanej wody (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Zużycie oleju, pełne obciążenie (kg/h)
|5,3
|Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Zbiornik paliwa (l)
|25
|Waga z akcesoriami (kg)
|159,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|171,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zbiornik 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa mogą być napełniane z zewnątrz
- Panel sterujący z kontrolkami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie linii produkcyjnych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie obiektów sportowych
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.