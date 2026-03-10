VP 180 LANCA VARIO POWER DLA K 7

Umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego przez przekręcenie lancy. Akcesorium pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasie K 7.

Lanca spryskująca Vario Power: od niskociśnieniowego strumienia detergentu do strumienia wysokociśnieniowego z bezstopniową regulacją ciśnienia dokonywaną poprzez przekręcenie lancy spryskującej. Idealna do czyszczenia mniejszych obszarów wokół domu i w ogrodzie, takich jak ściany, chodniki, płoty i pojazdy. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasie K 7.

Cechy i zalety
Płynna regulacja
  • Ciśnienie może być regulowane w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni.
Nanoszenie środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Płynna regulacja ciśnienia podawanej wody.
Oszczędność czasu
  • Zmiana lancy nie jest konieczna.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 448 x 47 x 47

Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Fasady
  • Murki ogrodowe
  • Ścieżki
  • Ogrodzenia
  • Teren wokół domu i ogród