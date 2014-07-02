Wąż ssący z kolankiem, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0
Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.
Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 35 jest idealny do stosowania z odkurzaczami Kärcher do pracy na mokro i sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku. Złącze bagnetowe 1.0 jest takie samo dla wszystkich szerokości nominalnych (35, 40 i 50). Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1.0 może być używany do mocowania wszystkich węży ze złączem bagnetowym 1.0 w celu podłączenia do nowego systemu akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|2,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾
|Clip 1.0
|Połączenie po stronie urządzenia²⁾
|Złącze bagnetowe 1.0
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 460 x 75
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