Wąż ssący z kolankiem, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0

Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.

Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 35 jest idealny do stosowania z odkurzaczami Kärcher do pracy na mokro i sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku. Złącze bagnetowe 1.0 jest takie samo dla wszystkich szerokości nominalnych (35, 40 i 50). Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1.0 może być używany do mocowania wszystkich węży ze złączem bagnetowym 1.0 w celu podłączenia do nowego systemu akcesoriów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 2,5
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾ Clip 1.0
Połączenie po stronie urządzenia²⁾ Złącze bagnetowe 1.0
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 460 x 75

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