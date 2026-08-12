Brak podłączenia do wody? Żaden problem! Zbiornik na wodę WT o pojemności 12 litrów zapewnia stały dostęp do wody wszędzie tam, gdzie potrzebne jest czyszczenie - na leśnym parkingu po przejażdżce rowerem górskim lub po prostu podczas sprzątania w domu bez konieczności podłączania do źródła wody. Konstrukcja wózka z dużymi kołami i wysuwanym uchwytem teleskopowym sprawia, że zbiornik na wodę jest idealnym dodatkiem do myjki akumulatorowej OC 6-18, która jest dostępna osobno. Aluminiowy, teleskopowy uchwyt oraz kółka sprawiają, że przemieszczanie myjki ze zbiornikiem z punktu A do punktu B jest bardzo wygodne. Zbiornik na wodę można napełnić w domu, a następnie przewieźć w samochodzie. Dzięki zakrętce nie trzeba martwić się o wycieki.