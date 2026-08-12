Zbiornik na wodę WT 12 l
12-litrowy zbiornik na wodę jest idealnym dodatkiem do myjki akumulatorowej OC 6-18, która jest dostępna osobno.
Brak podłączenia do wody? Żaden problem! Zbiornik na wodę WT o pojemności 12 litrów zapewnia stały dostęp do wody wszędzie tam, gdzie potrzebne jest czyszczenie - na leśnym parkingu po przejażdżce rowerem górskim lub po prostu podczas sprzątania w domu bez konieczności podłączania do źródła wody. Konstrukcja wózka z dużymi kołami i wysuwanym uchwytem teleskopowym sprawia, że zbiornik na wodę jest idealnym dodatkiem do myjki akumulatorowej OC 6-18, która jest dostępna osobno. Aluminiowy, teleskopowy uchwyt oraz kółka sprawiają, że przemieszczanie myjki ze zbiornikiem z punktu A do punktu B jest bardzo wygodne. Zbiornik na wodę można napełnić w domu, a następnie przewieźć w samochodzie. Dzięki zakrętce nie trzeba martwić się o wycieki.
Cechy i zalety
Samowystarczalne i mobilne czyszczenie
- Zbiornik na wodę o pojemności 12 litrów umożliwia czyszczenie w dowolnym miejscu i czasie, nawet bez podłączenia do wody.
- Jeden zbiornik wystarcza do wyczyszczenia od trzech do pięciu mocno zabrudzonych rowerów lub kilku dużych przedmiotów, takich jak krzesła ogrodowe i kempingowe.
- Zbiornik na wodę można wygodnie napełnić w domu. Szczelna konstrukcja dzięki zakrętce.
Przenośny, z dużymi kołami i ergonomiczną wysokością uchwytu
- Duże koła umożliwiają bezpieczne i wygodne przemieszczanie się z punktu A do punktu B, zarówno po nierównym podłożu i ścieżkach ogrodowych, jak i po schodach i tarasach.
- Aluminiowy teleskopowy uchwyt można wysunąć w celu ułatwienia transportu, a następnie wsunąć z powrotem, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|3,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|306 x 322 x 586