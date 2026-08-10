Doskonałe rezultaty czyszczenia już pierwszego dnia: Zestaw akcesoriów umożliwia odnowienie odkurzacza automatycznego RCV 3. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 3 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia już pierwszego dnia. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.