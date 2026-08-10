Zestaw akcesoriów RCV 5
Zestaw akcesoriów do odkurzacza automatycznego RCV 5 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Doskonałe rezultaty czyszczenia już pierwszego dnia: Zestaw akcesoriów umożliwia odnowienie odkurzacza automatycznego RCV 5. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 5 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia już pierwszego dnia. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|190 x 125 x 82