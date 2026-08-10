Zestaw akcesoriów RCV 5

Zestaw akcesoriów do odkurzacza automatycznego RCV 5 obejmuje 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.

Doskonałe rezultaty czyszczenia już pierwszego dnia: Zestaw akcesoriów umożliwia odnowienie odkurzacza automatycznego RCV 5. Zestaw zawiera części zamienne, które można łatwo wymienić. Wydłuża to okres eksploatacji odkurzacza RCV 5 i zapewnia optymalną wydajność czyszczenia już pierwszego dnia. Zestaw zawiera 1 szczotkę główną, 1 ściereczkę do wycierania, 2 szczotki boczne i 2 filtry.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 6
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 190 x 125 x 82
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