Zestaw dysz do przyrządu do piaskowania w strumieniu wody
Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.
Zestaw dysz poprawia wydajność urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Składa się z dyszy do piaskowania w strumieniu wody i wkładki dyszy. Wyłącznie w połączeniu z urządzeniem do piaskowania w strumieniu wody 4.762-010/-022.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
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