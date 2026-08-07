Zestaw dysz do przyrządu do piaskowania w strumieniu wody

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.

Zestaw dysz poprawia wydajność urządzenia do piaskowania w strumieniu wody Kärcher. Składa się z dyszy do piaskowania w strumieniu wody i wkładki dyszy. Wyłącznie w połączeniu z urządzeniem do piaskowania w strumieniu wody 4.762-010/-022.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.