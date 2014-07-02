Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)

Dodanie środka spryskowego do strumienia wysokociśnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i kamienia. Montaż na lancy spryskującej zamiast dyszy wysokociśnieniowej. Bez regulacji przepływu wody

Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Akcesoria
Części zamienne

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