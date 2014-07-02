Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)
Dodanie środka spryskowego do strumienia wysokociśnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i kamienia. Montaż na lancy spryskującej zamiast dyszy wysokociśnieniowej. Bez regulacji przepływu wody
Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Bez regulacji wydatku ścierniwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 715
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801
- HDS 801 B
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Xpert HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
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