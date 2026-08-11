Zestaw filtrów H13 z wysoką zawartością węgla aktywnego pokrytego powłoką antybakteryjną niezawodnie usuwa dużą liczbę szkodliwych substancji z powietrza ze stopniem separacji 99,95% dla cząstek o średnicy 0,3 µm. Filtr zatrzymuje kurz, drobny pył, cząstki, aerozole, patogeny, a nawet wirusy. Ponadto antybakteryjna powłoka materiału filtrującego eliminuje zarazki i bakterie, a jej uzupełnieniem jest warstwa aktywnego węgla, która odfiltrowuje zapachy, opary chemiczne, VOC (lotne związki organiczne) i inne szkodliwe substancje z powietrza.