Zestaw filtrów AF 30
Wysokie natężenie przepływu powietrza zapewnia wydajność: Zestaw filtrów zamiennych do oczyszczacza powietrza AF 30 składa się z materiału filtrującego H13 i zawiera wkład z węgla aktywnego pokryty powłoką antybakteryjną.
Zestaw filtrów H13 z wysoką zawartością węgla aktywnego pokrytego powłoką antybakteryjną niezawodnie usuwa dużą liczbę szkodliwych substancji z powietrza ze stopniem separacji 99,95% dla cząstek o średnicy 0,3 µm. Filtr zatrzymuje kurz, drobny pył, cząstki, aerozole, patogeny, a nawet wirusy. Ponadto antybakteryjna powłoka materiału filtrującego eliminuje zarazki i bakterie, a jej uzupełnieniem jest warstwa aktywnego węgla, która odfiltrowuje zapachy, opary chemiczne, VOC (lotne związki organiczne) i inne szkodliwe substancje z powietrza.
Cechy i zalety
Filtracja H13
- Filtr H13 do niezawodnego usuwania patogenów i aerozoli.
- Wydajność filtra 99,95%.
Element z węgla aktywnego
- Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|357 x 178 x 80
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Zastosowania
- Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków