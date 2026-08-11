Zestaw filtrów AF 30

Wysokie natężenie przepływu powietrza zapewnia wydajność: Zestaw filtrów zamiennych do oczyszczacza powietrza AF 30 składa się z materiału filtrującego H13 i zawiera wkład z węgla aktywnego pokryty powłoką antybakteryjną.

Zestaw filtrów H13 z wysoką zawartością węgla aktywnego pokrytego powłoką antybakteryjną niezawodnie usuwa dużą liczbę szkodliwych substancji z powietrza ze stopniem separacji 99,95% dla cząstek o średnicy 0,3 µm. Filtr zatrzymuje kurz, drobny pył, cząstki, aerozole, patogeny, a nawet wirusy. Ponadto antybakteryjna powłoka materiału filtrującego eliminuje zarazki i bakterie, a jej uzupełnieniem jest warstwa aktywnego węgla, która odfiltrowuje zapachy, opary chemiczne, VOC (lotne związki organiczne) i inne szkodliwe substancje z powietrza.

Cechy i zalety
Filtracja H13
  • Filtr H13 do niezawodnego usuwania patogenów i aerozoli.
  • Wydajność filtra 99,95%.
Element z węgla aktywnego
  • Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 2
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 357 x 178 x 80

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Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Filtr zamienny do oczyszczacza powietrza AF 20 – do oczyszczania powietrza wewnątrz budynków