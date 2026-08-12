Zestaw mopów RVM 4
Optymalne efekty czyszczenia: wysokiej jakości zestaw mopów z mikrofibry do czyszczenia na mokro twardych posadzek za pomocą robota odkurzającego RVM 4 Comfort.
Zestaw zawiera cztery mopy do robota sprzątającego RVM 4 Comfort. Gdy urządzenie pracuje w trybie czyszczenia na mokro, wysokiej jakości mopy z mikrofibry zapewniają optymalne wyniki czyszczenia wszystkich twardych posadzek, takich jak płytki, laminat, podłogi drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, to samo tyczy się kurzu. Wymiana mopów jest niezwykle łatwa dzięki zapięciu na rzepy.
Cechy i zalety
Mop z mocowaniem na rzep
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki zapięciu na rzep.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać płynu do płukania tkanin.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|4
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|130 x 130 x 28
Zastosowania
- Do wszystkich twardych posadzek, takich jak parkiet, laminat, korek, kamień, linoleum i PCV