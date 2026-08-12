Zestaw zawiera cztery mopy do robota sprzątającego RVM 4 Comfort. Gdy urządzenie pracuje w trybie czyszczenia na mokro, wysokiej jakości mopy z mikrofibry zapewniają optymalne wyniki czyszczenia wszystkich twardych posadzek, takich jak płytki, laminat, podłogi drewniane, PCV lub linoleum. Lekkie, zaschnięte zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane, to samo tyczy się kurzu. Wymiana mopów jest niezwykle łatwa dzięki zapięciu na rzepy.