Zestaw ścierek z mikrofibry do podłogi

Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę.

Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry.

Cechy i zalety
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
  • Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 110 x 8

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde