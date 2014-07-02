Zestaw ścierek z mikrofibry do podłogi
Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę.
Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry.
Cechy i zalety
Ściereczka podłogowa wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
- Mikrofibra gwarantuje doskonałe rezultaty czyszczenia wszystkich twardych powierzchni.
Wysokiej jakości mikrofibra
- Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 110 x 8
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde