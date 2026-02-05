Myjka terenowa OC 3 Foldable
Myjka terenowa ze składanym zbiornikiem na wodę i akumulatorem litowo-jonowym. Łatwa w transporcie i przechowywaniu. Do mobilnego czyszczenia.
Dla każdego, kto potrzebuje rozwiązania do czyszczenia w podróży: lekka, mobilna myjka ciśnieniowa OC 3 posiada składany zbiornik na wodę. Można go błyskawicznie złożyć do minimalnych rozmiarów, co oszczędza miejsce. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu urządzenie jest gotowe do użycia w dowolnym miejscu i czasie bez czasochłonnego przygotowania: wystarczy napełnić je wodą i rozpocząć pracę. Wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania akumulatora. Elastyczny wąż ciśnieniowy o długości 1,8 m zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas czyszczenia. Czy to na kempingu, po przejażdżce rowerowej, czy w przydomowym ogrodzie - mobilna myjka terenowa jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów rozszerzających zakres zastosowań.
Cechy i zalety
Łagodne ale i wydajne niskie ciśnienieZaleta niskiego ciśnienia: skuteczne i jednocześnie bardzo delikatne czyszczenie, idealne do delikatnych powierzchni. Standardowa dysza z płaskim strumieniem niezawodnie i precyzyjnie czyści nawet trudno dostępne miejsca. Dysza stożkowa nadaje się do jeszcze bardziej delikatnego czyszczenia, na przykład psich łap.
Innowacyjny, składany zbiornikDuża pojemność (8 l) elastycznego zbiornika na wodę, który można złożyć do minimalnych rozmiarów, co ułatwia transport i oszczędza miejsce podczas przechowywania. Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce: wąż i pistolet spustowy są schowane w kompaktowo złożonym urządzeniu.
Zintegrowana bateria litowo-jonowaMobilne czyszczenie w dowolnym momencie bez konieczności podłączania do zasilania. Długi czas pracy akumulatora umożliwia wielokrotne użycie bez konieczności ładowania pośredniego. Wyświetlacz LED sygnalizuje konieczność naładowania akumulatora. Gniazdo ładowania USB typu C w urządzeniu umożliwia elastyczne ładowanie nawet w podróży, np. w samochodzie lub za pomocą powerbank.
Prosta i wygodna obsługa
- Gotowa do użycia w dowolnym miejscu i czasie, bez czasochłonnych przygotowań, wystarczy napełnić wodą i rozpocząć pracę.
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia z mocowaniem węża ułatwia przenoszenie.
- Zbiornik wody można łatwo i wygodnie napełnić dzięki dużemu otworowi.
Duży wybór akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
- Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (roweru, sprzętu outdoorowego, mebli ogrodowych, zwierząt i wielu innych).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|maks. 2
|Urządzenie akumulatorowe
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 15
|Czas ładowania baterii (h)
|2,25
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|305 x 298 x 271
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Akumulator litowo-jonowy
- Dysza płaska
Wyposażenie
- Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
- Długość węża: 1.8 m
- Typ węża: Elastyczny wąż niskociśnieniowy
- Zintegrowany filtr wody
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
- Filtr
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Zwierzęta / psy
- Wózki spacerowe
- Buty
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Zabawki
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Kwietniki
Akcesoria
