Dla każdego, kto potrzebuje rozwiązania do czyszczenia w podróży: lekka, mobilna myjka ciśnieniowa OC 3 posiada składany zbiornik na wodę. Można go błyskawicznie złożyć do minimalnych rozmiarów, co oszczędza miejsce. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu urządzenie jest gotowe do użycia w dowolnym miejscu i czasie bez czasochłonnego przygotowania: wystarczy napełnić je wodą i rozpocząć pracę. Wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania akumulatora. Elastyczny wąż ciśnieniowy o długości 1,8 m zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas czyszczenia. Czy to na kempingu, po przejażdżce rowerowej, czy w przydomowym ogrodzie - mobilna myjka terenowa jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów rozszerzających zakres zastosowań.