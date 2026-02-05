Myjka terenowa OC 4 + Bike Kit
Idealna do czyszczenia rowerów: kompaktowa myjka ciśnieniowa do czyszczenia mobilnego, w tym torba na akcesoria rowerowe z akcesoriami specjalnie dobranymi do pielęgnacji rowerów.
Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Zestaw rowerowy zawiera praktyczną torbę na akcesoria zawierającą różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane do czyszczenia rowerów. Niskie ciśnienie generowane przez myjkę OC 4 jest wystarczająco silne, aby bez wysiłku usuwać błoto, kurz i zanieczyszczenia z roweru. Jednak w przeciwieństwie do urządzeń wysokociśnieniowych nie ma ryzyka uszkodzenia delikatnych elementów, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty. Niezależnie od tego, czy jesteś po długiej przejażdżce rowerowej, w parku rowerowym, czy nawet w przydomowym ogrodzie – OC 4 doskonale nadaje się do szybkiego okazjonalnego czyszczenia. Zajmuje minimalną ilość miejsca – urządzenie lub torbę na akcesoria można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
Cechy i zalety
Czyszczenie mobilneDzięki dużemu, 8-litrowemu zbiornikowi na wodę i zintegrowanemu akumulatorowi można łatwo czyścić w terenie, niezależnie od przyłączy wody lub zasilania sieciowego. Zbiornik można wyjąć i napełnić z dowolnego kranu, a dzięki szczelnej nasadce można go bez obaw przewozić np. w bagażniku. Elastyczna opcja do czyszczenia rowerów i wielu innych zadań, np. sprzętu ogrodowego i kempingowego, psów, butów turystycznych lub wózków dziecięcych.
Skuteczne, a jednocześnie delikatne mycie pod niskim ciśnieniemWydajna technologia dysz Kärcher oznacza, że myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę, jednocześnie bardzo skutecznie usuwając zanieczyszczenia. Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów roweru, np. łożysk, uszczelek lub piast. Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zestaw rowerowy – idealny do czyszczenia rowerówDysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Specjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru. Dysza pianowa i naturalny środek do czyszczenia rowerów zapewniają delikatne, lecz skuteczne czyszczenie, a ściereczka z mikrofibry zapewnia końcowy połysk.
Zintegrowana bateria litowo-jonowa
- Długi czas pracy akumulatora do 22 minut wystarcza na dokładne wyczyszczenie wielu zanieczyszczonych przedmiotów (np. rowerów lub mebli ogrodowych).
- Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
- Gniazdo ładowania USB-C umożliwia elastyczne ładowanie nawet poza domem, np. w samochodzie lub z powerbanku.
Przemyślany projekt urządzenia
- Kompaktowe urządzenie wraz z wężem i pistoletem spustowym można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę.
- Poręczną torbę na akcesoria również można umieścić wewnątrz zbiornika.
- Łatwa w transporcie i przechowywaniu.
Prosta i wygodna obsługa
- Szybka i łatwa konfiguracja oraz użytkowanie. Wystarczy napełnić wodą i gotowe.
- Pistolet spustowy ma funkcję blokady, która zapewnia nieprzerwane spryskiwanie bez wysiłku.
- Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia duży promień roboczy.
Szeroka oferta akcesoriów
- Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
- Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (rowery, sprzęt zewnętrzny, meble ogrodowe, psy i wiele innych).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/min)
|maks. 2
|Urządzenie akumulatorowe
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min)
|maks. 22
|Czas ładowania baterii (h)
|3,5
|Kolor
|szary
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|296 x 291 x 240
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Multi Jet 4 w 1
- Dysza pianowa
- Szczotka uniwersalna
- Ściereczka z mikrofibry
- Środki czyszczące: Naturalny środek do czyszczenia rowerów 640N, 500 ml
- Torba do przechowywania
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
- Długość węża: 2.8 m
- Typ węża: Wąż spiralny niskociśnieniowy
- Zintegrowany filtr wody
- Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Zwierzęta / psy
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.