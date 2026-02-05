Kompaktowa i przenośna: OC 4 to akumulatorowa ręczna myjka ciśnieniowa Kärcher, idealna dla każdego, kto potrzebuje mobilnego rozwiązania czyszczącego. Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i dużemu 8-litrowemu zbiornikowi na wodę czyszczenie jest możliwe bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej lub wodnej. Technologia dysz Kärcher oznacza, że czyszczenie jest skuteczne, a jednocześnie delikatne. Wąż spiralny o długości 2,8 m zapewnia elastyczność i duży obszar działania. Pistolet spryskujący ma funkcję zatrzaskową, co zapewnia dodatkową wygodę. Zestaw dla zwierząt domowych zawiera praktyczną torbę zawierającą różne akcesoria, które zostały specjalnie zoptymalizowane do czyszczenia i pielęgnacji psów. Niskie ciśnienie generowane przez myjkę OC 4 jest łagodne dla zwierząt, a jednocześnie wystarczająco silne, aby usunąć błoto, kurz i zanieczyszczenia z łap i sierści. Niezależnie od tego, czy jesteście po spacerze w mokrej trawie, pluskaniu się w najbliższej kałuży czy wizycie w lesie – OC 4 z zestawem dla zwierząt domowych doskonale nadaje się do szybkiego tymczasowego czyszczenia. Zoptymalizowane pod kątem kompaktowego przechowywania – urządzenie i torbę naakcesoria można przechowywać wewnątrz pustego zbiornika na wodę, co ułatwia transport.