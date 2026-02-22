Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 2 Plus
Precyzja, która inspiruje: dzięki akumulatorowym nożycom do trawy i krzewów 2-w-1 można w błyskawicznym tempie przyciąć krawędzie trawników i krzewy!
Precyzja, która imponuje: Za pomocą 8 cm ostrza do trawy naszych lekkich, bezprzewodowych nożyc GSH 2 Plus z wbudowanym akumulatorem z łatwością przytniesz krawędzie trawnika przy chodnikach, wokół kwietników lub wzdłuż tarasu. Nasze precyzyjne 11 cm długie ostrze służy do formowania krzewów ogrodowych. Do innych zalet zalicza się szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy za dotknięciem przycisku, pętla na uchwyt w ostrzu do krzewów zapewniająca łatwe przechowywanie, a także kij teleskopowy jako wyposażenie dodatkowe (nie jest częścią zestawu), dzięki któremu cięcie krawędzi trawnika jest wygodne.
Cechy i zalety
Wymiana ostrza bez narzędziPrzekładanie ostrza do trawy i ostrza do krzewów nie przysparza kłopotu dzięki systemowi szybkiej wymiany.
Ostrze cięte laserowo szlifowane techniką diamentowąDaje precyzyjne rezultaty.
Ergonomiczny uchwytWygodny chwyt nawet podczas dłuższych prac.
Pętla na uchwyt
- Do przechowywania zajmującego mało miejsca.
Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu nożyc do trawy i krzewów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Długość cięcia ostrza do krzewów (cm)
|11
|Odległość między zębami ostrza do krzewów (mm)
|8
|Szerokość ostrza do trawy (cm)
|8
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|3,6
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie krzewów * (m)
|maks. 400
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie trawy (m)
|maks. 500
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 50
|Czas ładowania baterii (min)
|155
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|392 x 81 x 132
* Metry bieżące, długość noża /
** Zastosowanie z ostrzem do trawy
Wyposażenie
- Ostrze do krzewów
- Ostrze do trawy
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
- Osłona noży
Zastosowania
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
- Do przycinania i kształtowania krzaków i krzewów
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.