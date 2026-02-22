Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 2 Plus

Precyzja, która inspiruje: dzięki akumulatorowym nożycom do trawy i krzewów 2-w-1 można w błyskawicznym tempie przyciąć krawędzie trawników i krzewy!

Precyzja, która imponuje: Za pomocą 8 cm ostrza do trawy naszych lekkich, bezprzewodowych nożyc GSH 2 Plus z wbudowanym akumulatorem z łatwością przytniesz krawędzie trawnika przy chodnikach, wokół kwietników lub wzdłuż tarasu. Nasze precyzyjne 11 cm długie ostrze służy do formowania krzewów ogrodowych. Do innych zalet zalicza się szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy za dotknięciem przycisku, pętla na uchwyt w ostrzu do krzewów zapewniająca łatwe przechowywanie, a także kij teleskopowy jako wyposażenie dodatkowe (nie jest częścią zestawu), dzięki któremu cięcie krawędzi trawnika jest wygodne.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 2 Plus: Wymiana ostrza bez narzędzi
Wymiana ostrza bez narzędzi
Przekładanie ostrza do trawy i ostrza do krzewów nie przysparza kłopotu dzięki systemowi szybkiej wymiany.
Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 2 Plus: Ostrze cięte laserowo szlifowane techniką diamentową
Ostrze cięte laserowo szlifowane techniką diamentową
Daje precyzyjne rezultaty.
Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 2 Plus: Ergonomiczny uchwyt
Ergonomiczny uchwyt
Wygodny chwyt nawet podczas dłuższych prac.
Pętla na uchwyt
  • Do przechowywania zajmującego mało miejsca.
Wyłącznik bezpieczeństwa
  • Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu nożyc do trawy i krzewów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Długość cięcia ostrza do krzewów (cm) 11
Odległość między zębami ostrza do krzewów (mm) 8
Szerokość ostrza do trawy (cm) 8
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 3,6
Moc na jednym ładowaniu - cięcie krzewów * (m) maks. 400
Moc na jednym ładowaniu - cięcie trawy (m) maks. 500
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 50
Czas ładowania baterii (min) 155
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 1,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 392 x 81 x 132

* Metry bieżące, długość noża /
** Zastosowanie z ostrzem do trawy

Wyposażenie

  • Ostrze do krzewów
  • Ostrze do trawy
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
  • Osłona noży

Wideo

Zastosowania
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
  • Do przycinania i kształtowania krzaków i krzewów
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.