Precyzja, która imponuje: Za pomocą 8 cm ostrza do trawy naszych lekkich, bezprzewodowych nożyc GSH 2 Plus z wbudowanym akumulatorem z łatwością przytniesz krawędzie trawnika przy chodnikach, wokół kwietników lub wzdłuż tarasu. Nasze precyzyjne 11 cm długie ostrze służy do formowania krzewów ogrodowych. Do innych zalet zalicza się szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy za dotknięciem przycisku, pętla na uchwyt w ostrzu do krzewów zapewniająca łatwe przechowywanie, a także kij teleskopowy jako wyposażenie dodatkowe (nie jest częścią zestawu), dzięki któremu cięcie krawędzi trawnika jest wygodne.