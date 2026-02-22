Akumulatorowe nożyce do trawy GSH 4-4 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Małe, ale mocne: akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2-w-1 to doskonałe rozwiązanie do cięcia i formowania krawędzi trawników i krzewów.
Niezrównana precyzja: Dzięki 8 cm ostrzu do trawy lekkich nożyc GSH 4-4 Plus możesz cieszyć się równymi krawędziami trawnika przy chodnikach, wokół kwietników lub wzdłuż tarasu. Precyzyjne 11 cm ostrze służy do cięcia krzewów ogrodowych. Do innych zalet zalicza się szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy za dotknięciem przycisku, pętla na uchwyt w ostrzu do krzewów zapewniająca łatwe przechowywanie, a także kij teleskopowy jako wyposażenie dodatkowe (nie jest częścią zestawu), dzięki któremu cięcie krawędzi trawnika jest wygodne i nie powoduje zmęczenia.
Cechy i zalety
Wymiana ostrza bez narzędziPrzekładanie ostrza do trawy i ostrza do krzewów nie przysparza kłopotu dzięki systemowi szybkiej wymiany.
Ostrze cięte laserowo szlifowane techniką diamentowąDaje precyzyjne rezultaty.
Ergonomiczny uchwytWygodny chwyt nawet podczas dłuższych prac.
Pętla na uchwyt
- Do przechowywania zajmującego mało miejsca.
Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu nożyc do trawy i krzewów.
Akumulator Kärcher 4 V dostępny jak wyposażenie dodatkowe
- Dodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia.
- Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe.
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Kärcher 4 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Długość cięcia ostrza do krzewów (cm)
|11
|Odległość między zębami ostrza do krzewów (mm)
|8
|Szerokość ostrza do trawy (cm)
|8
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie krzewów * (m)
|maks. 450 (2,5 Ah)
|Moc na jednym ładowaniu - cięcie trawy (m)
|maks. 600 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 60 (2,5 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|392 x 81 x 132
* Metry bieżące, długość noża /
** Zastosowanie z ostrzem do trawy
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ostrze do krzewów
- Ostrze do trawy
- Osłona noży
Wyposażenie
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Zastosowania
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
- Do przycinania i kształtowania krzaków i krzewów
- Krzewy
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.