Niezrównana precyzja: Dzięki 8 cm ostrzu do trawy lekkich nożyc GSH 4-4 Plus możesz cieszyć się równymi krawędziami trawnika przy chodnikach, wokół kwietników lub wzdłuż tarasu. Precyzyjne 11 cm ostrze służy do cięcia krzewów ogrodowych. Do innych zalet zalicza się szybka, beznarzędziowa wymiana ostrzy za dotknięciem przycisku, pętla na uchwyt w ostrzu do krzewów zapewniająca łatwe przechowywanie, a także kij teleskopowy jako wyposażenie dodatkowe (nie jest częścią zestawu), dzięki któremu cięcie krawędzi trawnika jest wygodne i nie powoduje zmęczenia.