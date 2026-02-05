Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Lekkie urządzenie do łatwej, bezwysiłkowej pracy: bezprzewodowe nożyce do żywopłotu HGE 18-45 Battery z szlifowanym diamentowo ostrzem do precyzyjnego cięcia. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Dzięki niskiej wadze, bateryjne nożyce do żywopłotu HGE 18-45 zapobiegają zmęczeniu rąk i ramion, pozwalając oszczędzić dużo energii. Szlifowane diamentowo ostrze gwarantuje precyzyjne cięcie. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu pozwala na wygodną i bezpieczną obsługę. Oburęczny włącznik chroni przed przypadkowym uruchomieniem nożyc.
Cechy i zalety
LekkaBez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Ostrze szlifowane diamentowoOstrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwytWygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|45
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|18
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2700
|Rodzaj noży koszących
|Kłute, diamentowy szlif
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|895 x 243 x 171
* Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
