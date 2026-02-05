Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 2-18

Nożyce do żywopłotu HGE 2-18 o długości cięcia 45 cm umożliwiają bezprzewodową i elastyczną pracę dzięki lekkiej i akumulatorowej konstrukcji. 

Piękne żywopłoty bez wysiłku dzięki nożycom do żywopłotu 18 V, HGE 2-18. Niska masa i ergonomiczna konstrukcja uchwytu sprawiają, że HGE 2-18 doskonale leży w dłoni, umożliwiając łatwe wykonywanie nawet bardziej skomplikowanych zadań. Szlifowane diamentowo ostrze o długości cięcia 45 centymetrów i rozstawie zębów 18 milimetrów zapewnia precyzyjne i czyste cięcie. Wytrzymała osłona końcówki ostrza zapobiega uszkodzeniu ostrza podczas cięcia blisko ścian lub ogrodzeń. Po zakończeniu prac ogrodniczych praktyczna pętla do zawieszania w obudowie oferuje sprytne rozwiązanie do oszczędzającego miejsce przechowywania. Łatwa w montażu osłona ochronna ostrza zapewnia bezpieczny transport urządzenia i jego ochronę podczas przechowywania.

Cechy i zalety
Lekka
Bez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Ostrze szlifowane diamentowo
Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Osłona kontrolna
Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Uchwyt do zawieszania urządzenia
  • Urządzenie zawiera pętlę do zawieszania zintegrowaną z uchwytem, co pozwala na oszczędność miejsca.
Osłona noży
  • Łatwe mocowanie do bezpiecznego transportu nożyc do żywopłotu w dowolne miejsce i do bezpiecznego przechowywania po użyciu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 45
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 18
Prędkość ostrza (cięć/min) 2450
Rodzaj noży koszących cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²) maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,3
Waga z opakowaniem (kg) 3,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 878 x 193 x 185

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Osłona noży

Wyposażenie

  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 2-18
Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
Akcesoria
