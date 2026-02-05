Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 2-18
Nożyce do żywopłotu HGE 2-18 o długości cięcia 45 cm umożliwiają bezprzewodową i elastyczną pracę dzięki lekkiej i akumulatorowej konstrukcji.
Piękne żywopłoty bez wysiłku dzięki nożycom do żywopłotu 18 V, HGE 2-18. Niska masa i ergonomiczna konstrukcja uchwytu sprawiają, że HGE 2-18 doskonale leży w dłoni, umożliwiając łatwe wykonywanie nawet bardziej skomplikowanych zadań. Szlifowane diamentowo ostrze o długości cięcia 45 centymetrów i rozstawie zębów 18 milimetrów zapewnia precyzyjne i czyste cięcie. Wytrzymała osłona końcówki ostrza zapobiega uszkodzeniu ostrza podczas cięcia blisko ścian lub ogrodzeń. Po zakończeniu prac ogrodniczych praktyczna pętla do zawieszania w obudowie oferuje sprytne rozwiązanie do oszczędzającego miejsce przechowywania. Łatwa w montażu osłona ochronna ostrza zapewnia bezpieczny transport urządzenia i jego ochronę podczas przechowywania.
Cechy i zalety
LekkaBez zmęczenia ramion i rąk nawet przy dłuższej pracy.
Ostrze szlifowane diamentowoOstrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Osłona kontrolnaChroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Uchwyt do zawieszania urządzenia
- Urządzenie zawiera pętlę do zawieszania zintegrowaną z uchwytem, co pozwala na oszczędność miejsca.
Osłona noży
- Łatwe mocowanie do bezpiecznego transportu nożyc do żywopłotu w dowolne miejsce i do bezpiecznego przechowywania po użyciu.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Urządzenie może być zasilane dowolną baterią Kärcher Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|45
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|18
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2450
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 210 (2,5 Ah) / maks. 420 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|878 x 193 x 185
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
Wyposażenie
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
