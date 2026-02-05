Piękne żywopłoty bez wysiłku dzięki nożycom do żywopłotu 18 V, HGE 2-18. Niska masa i ergonomiczna konstrukcja uchwytu sprawiają, że HGE 2-18 doskonale leży w dłoni, umożliwiając łatwe wykonywanie nawet bardziej skomplikowanych zadań. Szlifowane diamentowo ostrze o długości cięcia 45 centymetrów i rozstawie zębów 18 milimetrów zapewnia precyzyjne i czyste cięcie. Wytrzymała osłona końcówki ostrza zapobiega uszkodzeniu ostrza podczas cięcia blisko ścian lub ogrodzeń. Po zakończeniu prac ogrodniczych praktyczna pętla do zawieszania w obudowie oferuje sprytne rozwiązanie do oszczędzającego miejsce przechowywania. Łatwa w montażu osłona ochronna ostrza zapewnia bezpieczny transport urządzenia i jego ochronę podczas przechowywania.