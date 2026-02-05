Precyzja i wygoda w ogrodzie: wydajne przycinanie żywopłotów za pomocą nożyc do żywopłotu 18 V, HGE 3-18. Uchwyt można obracać o 90°, co zwiększa wygodę podczas wykonywania cięć pionowych i doskonale dostosowuje się do konkretnych warunków pracy. Dzięki długości cięcia wynoszącej 50 centymetrów i rozstawowi zębów wynoszącemu 22 milimetry, szlifowane diamentowo ostrze zapewnia precyzyjne i czyste cięcie za każdym razem. Nawet przecinanie grubszych gałęzi nie stanowi problemu, gdy korzysta się ze zintegrowanej funkcji piły. Łatwa w montażu przystawka do zamiatania żywopłotów spycha ścinki i gałęzie na ziemię podczas cięcia poziomego, co ułatwia sprzątanie. Osłona końcówki ostrza niezawodnie chroni ostrze przed uszkodzeniem, ułatwiając cięcie wzdłuż ścian lub budynków. Po zakończeniu pracy nożyce do żywopłotu można schować za pomocą zintegrowanej pętli do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. W celu bezpiecznego przechowywania nożyc do żywopłotu w zestawie znajduje się osłona ochronna na ostrze, która służy jako wygodna opcja przechowywania przystawki do zamiatania żywopłotu.