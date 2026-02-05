Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 z obrotowym uchwytem i praktyczną przystawką do zamiatania żywopłotu o długości cięcia 50 cm zostały zaprojektowane z myślą o wygodnej, bezpiecznej i precyzyjnej pracy.
Precyzja i wygoda w ogrodzie: wydajne przycinanie żywopłotów za pomocą nożyc do żywopłotu 18 V, HGE 3-18. Uchwyt można obracać o 90°, co zwiększa wygodę podczas wykonywania cięć pionowych i doskonale dostosowuje się do konkretnych warunków pracy. Dzięki długości cięcia wynoszącej 50 centymetrów i rozstawowi zębów wynoszącemu 22 milimetry, szlifowane diamentowo ostrze zapewnia precyzyjne i czyste cięcie za każdym razem. Nawet przecinanie grubszych gałęzi nie stanowi problemu, gdy korzysta się ze zintegrowanej funkcji piły. Łatwa w montażu przystawka do zamiatania żywopłotów spycha ścinki i gałęzie na ziemię podczas cięcia poziomego, co ułatwia sprzątanie. Osłona końcówki ostrza niezawodnie chroni ostrze przed uszkodzeniem, ułatwiając cięcie wzdłuż ścian lub budynków. Po zakończeniu pracy nożyce do żywopłotu można schować za pomocą zintegrowanej pętli do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. W celu bezpiecznego przechowywania nożyc do żywopłotu w zestawie znajduje się osłona ochronna na ostrze, która służy jako wygodna opcja przechowywania przystawki do zamiatania żywopłotu.
Cechy i zalety
Obrotowy tylny uchwytZaprojektowane z myślą o wygodzie podczas przycinania żywopłotów. Uchwyt można obrócić o 90° w lewo lub w prawo, dzięki czemu nadaje się zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.
Zgarniacz do żywopłotuWygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piłySzczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze szlifowane diamentowo
- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Uchwyt do zawieszania urządzenia
- Urządzenie zawiera pętlę do zawieszania zintegrowaną z uchwytem, co pozwala na oszczędność miejsca.
Osłona noży
- Łatwe mocowanie do bezpiecznego transportu nożyc do żywopłotu w dowolne miejsce i do bezpiecznego przechowywania po użyciu.
- Przystawkę do zamiatania żywopłotów można przymocować do osłony ochronnej ostrza na czas transportu lub przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|50
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|22
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2450
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 230 (2,5 Ah) / maks. 460 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|921 x 193 x 185
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Wyposażenie
- Uchwyt: obrotowa
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.