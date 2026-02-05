Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 BATTERY SET
Zawiera akumulator i szybką ładowarkę: nożyce do żywopłotu HGE 3-18 Battery Set są wygodne w obsłudze dzięki obrotowemu uchwytowi i długości cięcia 50 cm.
Nożyce do żywopłotu HGE 3-18 Battery Set 18 V ułatwiają przycinanie żywopłotów. Uchwyt można obracać o 90° w celu wygodnego wykonywania cięć pionowych, dzięki czemu doskonale dostosowuje się do warunków pracy. Dzięki długości cięcia wynoszącej 50 centymetrów i rozstawowi zębów wynoszącemu 22 milimetry, szlifowane diamentowo ostrze gwarantuje precyzję i czyste cięcie za każdym razem. Nawet grubsze gałęzie nie muszą być przeszkodą dzięki zintegrowanej funkcji piłowania. Łatwa w montażu przystawka do zamiatania żywopłotów spycha ścinki i gałęzie na ziemię podczas cięcia poziomego, co ułatwia sprzątanie. Osłona końcówki ostrza niezawodnie chroni ostrze przed uszkodzeniem i ułatwia cięcie wzdłuż ścian lub budynków. Po zakończeniu pracy nożyce do żywopłotu można schować za pomocą zintegrowanej pętli do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. W zestawie znajduje się ochronna osłona ostrza, która umożliwia jego bezpieczne przechowywanie. Ponadto do osłony ochronnej ostrza można przypiąć przystawkę do zamiatania żywopłotów w celu przechowywania. Nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V są dostarczane z akumulatorem i szybką ładowarką, dzięki czemu można od razu przystąpić do pracy w ogrodzie.
Cechy i zalety
Obrotowy tylny uchwytZaprojektowane z myślą o wygodzie podczas przycinania żywopłotów. Uchwyt można obrócić o 90° w lewo lub w prawo, dzięki czemu nadaje się zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.
Zgarniacz do żywopłotuWygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Funkcja piłySzczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze szlifowane diamentowo
- Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
Oburęczny włącznik
- Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Uchwyt do zawieszania urządzenia
- Urządzenie zawiera pętlę do zawieszania zintegrowaną z uchwytem, co pozwala na oszczędność miejsca.
Osłona noży
- Łatwe mocowanie do bezpiecznego transportu nożyc do żywopłotu w dowolne miejsce i do bezpiecznego przechowywania po użyciu.
- Przystawkę do zamiatania żywopłotów można przymocować do osłony ochronnej ostrza na czas transportu lub przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|50
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|22
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2450
|Rodzaj noży koszących
|cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 190 (2,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|41 / 73
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|921 x 193 x 185
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator 18 V / 2,0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
Wyposażenie
- Uchwyt: obrotowa
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
- Krzewy
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.