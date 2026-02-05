Nożyce do żywopłotu HGE 3-18 Battery Set 18 V ułatwiają przycinanie żywopłotów. Uchwyt można obracać o 90° w celu wygodnego wykonywania cięć pionowych, dzięki czemu doskonale dostosowuje się do warunków pracy. Dzięki długości cięcia wynoszącej 50 centymetrów i rozstawowi zębów wynoszącemu 22 milimetry, szlifowane diamentowo ostrze gwarantuje precyzję i czyste cięcie za każdym razem. Nawet grubsze gałęzie nie muszą być przeszkodą dzięki zintegrowanej funkcji piłowania. Łatwa w montażu przystawka do zamiatania żywopłotów spycha ścinki i gałęzie na ziemię podczas cięcia poziomego, co ułatwia sprzątanie. Osłona końcówki ostrza niezawodnie chroni ostrze przed uszkodzeniem i ułatwia cięcie wzdłuż ścian lub budynków. Po zakończeniu pracy nożyce do żywopłotu można schować za pomocą zintegrowanej pętli do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. W zestawie znajduje się ochronna osłona ostrza, która umożliwia jego bezpieczne przechowywanie. Ponadto do osłony ochronnej ostrza można przypiąć przystawkę do zamiatania żywopłotów w celu przechowywania. Nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V są dostarczane z akumulatorem i szybką ładowarką, dzięki czemu można od razu przystąpić do pracy w ogrodzie.