Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 BATTERY SET

Zawiera akumulator i szybką ładowarkę: nożyce do żywopłotu HGE 3-18 Battery Set są wygodne w obsłudze dzięki obrotowemu uchwytowi i długości cięcia 50 cm.

Nożyce do żywopłotu HGE 3-18 Battery Set 18 V ułatwiają przycinanie żywopłotów. Uchwyt można obracać o 90° w celu wygodnego wykonywania cięć pionowych, dzięki czemu doskonale dostosowuje się do warunków pracy. Dzięki długości cięcia wynoszącej 50 centymetrów i rozstawowi zębów wynoszącemu 22 milimetry, szlifowane diamentowo ostrze gwarantuje precyzję i czyste cięcie za każdym razem. Nawet grubsze gałęzie nie muszą być przeszkodą dzięki zintegrowanej funkcji piłowania. Łatwa w montażu przystawka do zamiatania żywopłotów spycha ścinki i gałęzie na ziemię podczas cięcia poziomego, co ułatwia sprzątanie. Osłona końcówki ostrza niezawodnie chroni ostrze przed uszkodzeniem i ułatwia cięcie wzdłuż ścian lub budynków. Po zakończeniu pracy nożyce do żywopłotu można schować za pomocą zintegrowanej pętli do zawieszania, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. W zestawie znajduje się ochronna osłona ostrza, która umożliwia jego bezpieczne przechowywanie. Ponadto do osłony ochronnej ostrza można przypiąć przystawkę do zamiatania żywopłotów w celu przechowywania. Nożyce do żywopłotu Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V są dostarczane z akumulatorem i szybką ładowarką, dzięki czemu można od razu przystąpić do pracy w ogrodzie.

Cechy i zalety
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 BATTERY SET: Obrotowy tylny uchwyt
Obrotowy tylny uchwyt
Zaprojektowane z myślą o wygodzie podczas przycinania żywopłotów. Uchwyt można obrócić o 90° w lewo lub w prawo, dzięki czemu nadaje się zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 BATTERY SET: Zgarniacz do żywopłotu
Zgarniacz do żywopłotu
Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HGE 3-18 BATTERY SET: Funkcja piły
Funkcja piły
Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.
Ostrze szlifowane diamentowo
  • Ostrze zapewnia precyzyjny rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodny i bezpieczny chwyt również przy dłuższej pracy.
Osłona kontrolna
  • Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
Oburęczny włącznik
  • Przed niezamierzonym uruchomieniem nożyc do żywopłotu.
Uchwyt do zawieszania urządzenia
  • Urządzenie zawiera pętlę do zawieszania zintegrowaną z uchwytem, co pozwala na oszczędność miejsca.
Osłona noży
  • Łatwe mocowanie do bezpiecznego transportu nożyc do żywopłotu w dowolne miejsce i do bezpiecznego przechowywania po użyciu.
  • Przystawkę do zamiatania żywopłotów można przymocować do osłony ochronnej ostrza na czas transportu lub przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 50
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 22
Prędkość ostrza (cięć/min) 2450
Rodzaj noży koszących cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²) maks. 190 (2,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 30 (2,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 41 / 73
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 5,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 921 x 193 x 185

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator 18 V / 2,0 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu

Wyposażenie

  • Uchwyt: obrotowa
  • Funkcja piły
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
  • Krzewy
Akcesoria
