Kärcher PHG 18-45 - Nożyce do żywopłotu na wysięgniku (Wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku Kärcher PHG 18-45 to doskonałe narzędzie do pielęgnacji wysokich przydomowych żywopłotów, jak i krzewów. Maksymalna długość nożyc 2,91m pozwala na zasięg około 4m przy przycinaniu żywopłotu bez użycia drabiny, a pas na ramię zapewnia komfort pracy dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru. Dzięki akumulatorowym nożycom do żywopłotu Kärcher PHG 18-45 możesz cieszyć się idealnie przyciętym żywopłotem bez wysiłku.
Parametry zestawu Kärcher PHG 18-45:
- Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.
- Zasilanie: Platforma bateryjna 18V ( Akumulator i szybka ładowarka wymagają dokupienia).
- Wysokość cięcia bez użycia drabiny: około 4m
- maksymalna długość nożyc: 2.91m
Kiedy żywopłot sięga nieba, ogrodnik również musi. Wtedy przydatne okażą się bateryjne nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery - z zasięgiem do 4 m (maksymalna długość nożyc wynosi 2,91 m). Bez wykorzystania drabiny, użytkownik może pracować w wyprostowanej pozycji przycinając każdą część żywopłotu do idealnego kształtu. Zgarniacz ścinek gwarantuje, że spadną one obok, a nie w żywopłot. Regulowana głowica tnąca może zostać przechylona do 115° pozwalając na ergonomiczną obsługę w każdej pozycji roboczej. Znaczy to również, że nożyce mogą być równo prowadzone na szczycie żywopłotu w czasie przycinania. Pas na ramię efektywnie rozkłada ciężar, aby zapobiec bólom rąk i ramion w czasie dłuższej pracy. Przednia sekcja ostrza ze szlifem diamentowym posiada funkcję piły, więc nawet grubsze gałęzie mogą być obcięte z łatwością. Nożyce posiadają również osłonę zapobiegającą uszkodzeniu posadzek lub budynków oraz samego ostrza. Dzięki wbudowanemu wieszakowi, możemy powiesić nożyce w garażu lub szopie bez zajmowania dużo miejsca.
Cechy i zalety
Wysięgnik
- Do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Blokada na szybkozłącze i łatwe przechowywanie.
Regulowana głowica tnąca
- 4 ustawienia kąta pochylenia do 115 °, przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu.
Zgarniacz do żywopłotu
- Ścinki żywopłotu wygodnie lądują obok żywopłotu, a nie w nim.
Funkcja piły
- Może przecinać nawet grubsze gałęzie dzięki zintegrowanej funkcji piły.
Pasek na ramię
- Optymalny rozkład masy odciąża ramiona użytkowników podczas długich prac.
Ostrze szlifowane diamentowo
- Ostrze zapewnia precyzyjne cięcie i stale jednakowy rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu zapewnia wygodny chwyt, nawet przy dłuższych pracach.
Obwód bezpieczeństwa
- Obwód bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu nożyc do żywopłotu.
Osłona kontrolna
- Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
- Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Z wyświetlaczem LCD (pokazującym pozostały czas pracy, czas ładowania i pojemność) oraz technologią czasu rzeczywistego.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być również używana w innych urządzeniach platformy 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Długość cięcia (cm)
|45
|Odległość pomiędzy ostrzami (mm)
|18
|Kąt głowicy tnącej (°)
|115
|Rodzaj noży koszących
|Kłute, diamentowy szlif
|Prędkość ostrza (cięć/min)
|2700
|Napęd
|Silnik szczotkowy
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Szerokość żywopłotu: 1 m, cięcie poziome
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Osłona noży
- Zgarniacz do żywopłotu
- Wysięgnik
- Pasek na ramię
Wyposażenie
- Funkcja piły
- Osłona kontrolna
- Uchwyt do zawieszania urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Żywopłoty
