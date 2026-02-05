Kärcher PHG 18-45 - Nożyce do żywopłotu na wysięgniku (Wersja bez akumulatora i ładowarki)

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku Kärcher PHG 18-45 to doskonałe narzędzie do pielęgnacji wysokich przydomowych żywopłotów, jak i krzewów. Maksymalna długość nożyc 2,91m pozwala na zasięg około 4m przy przycinaniu żywopłotu bez użycia drabiny, a pas na ramię zapewnia komfort pracy dzięki równomiernemu rozłożeniu ciężaru. Dzięki akumulatorowym nożycom do żywopłotu Kärcher PHG 18-45 możesz cieszyć się idealnie przyciętym żywopłotem bez wysiłku.

Parametry zestawu Kärcher PHG 18-45:

  • Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.
  • Zasilanie: Platforma bateryjna 18V ( Akumulator i szybka ładowarka wymagają dokupienia).
  • Wysokość cięcia bez użycia drabiny: około 4m
  • maksymalna długość nożyc: 2.91m

Kiedy żywopłot sięga nieba, ogrodnik również musi. Wtedy przydatne okażą się bateryjne nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery - z zasięgiem do 4 m (maksymalna długość nożyc wynosi 2,91 m). Bez wykorzystania drabiny, użytkownik może pracować w wyprostowanej pozycji przycinając każdą część żywopłotu do idealnego kształtu. Zgarniacz ścinek gwarantuje, że spadną one obok, a nie w żywopłot. Regulowana głowica tnąca może zostać przechylona do 115° pozwalając na ergonomiczną obsługę w każdej pozycji roboczej. Znaczy to również, że nożyce mogą być równo prowadzone na szczycie żywopłotu w czasie przycinania. Pas na ramię efektywnie rozkłada ciężar, aby zapobiec bólom rąk i ramion w czasie dłuższej pracy. Przednia sekcja ostrza ze szlifem diamentowym posiada funkcję piły, więc nawet grubsze gałęzie mogą być obcięte z łatwością. Nożyce posiadają również osłonę zapobiegającą uszkodzeniu posadzek lub budynków oraz samego ostrza. Dzięki wbudowanemu wieszakowi, możemy powiesić nożyce w garażu lub szopie bez zajmowania dużo miejsca.

Cechy i zalety
Wysięgnik
  • Do łatwego cięcia wysokich żywopłotów. Blokada na szybkozłącze i łatwe przechowywanie.
Regulowana głowica tnąca
  • 4 ustawienia kąta pochylenia do 115 °, przycinanie szerokiej gamy różnych kształtów żywopłotu.
Zgarniacz do żywopłotu
  • Ścinki żywopłotu wygodnie lądują obok żywopłotu, a nie w nim.
Funkcja piły
  • Może przecinać nawet grubsze gałęzie dzięki zintegrowanej funkcji piły.
Pasek na ramię
  • Optymalny rozkład masy odciąża ramiona użytkowników podczas długich prac.
Ostrze szlifowane diamentowo
  • Ostrze zapewnia precyzyjne cięcie i stale jednakowy rezultat cięcia.
Ergonomiczny uchwyt
  • Ergonomiczna konstrukcja uchwytu zapewnia wygodny chwyt, nawet przy dłuższych pracach.
Obwód bezpieczeństwa
  • Obwód bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu nożyc do żywopłotu.
Osłona kontrolna
  • Chroni ostrze i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek.
  • Wbudowany wieszak do praktycznego przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Z wyświetlaczem LCD (pokazującym pozostały czas pracy, czas ładowania i pojemność) oraz technologią czasu rzeczywistego.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być również używana w innych urządzeniach platformy 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia (cm) 45
Odległość pomiędzy ostrzami (mm) 18
Kąt głowicy tnącej (°) 115
Rodzaj noży koszących Kłute, diamentowy szlif
Prędkość ostrza (cięć/min) 2700
Napęd Silnik szczotkowy
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2910 x 122 x 240

* Szerokość żywopłotu: 1 m, cięcie poziome

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Osłona noży
  • Zgarniacz do żywopłotu
  • Wysięgnik
  • Pasek na ramię

Wyposażenie

  • Funkcja piły
  • Osłona kontrolna
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 18-45 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Żywopłoty
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.