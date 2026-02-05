Dmuchawa do liści LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

18-woltowa dmuchawa szybko i skutecznie usuwa suche liście, skoszoną trawę, fragmenty przycinanych roślin, ziemię i drobne kamyki ze wszystkich powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Maksymalna prędkość wydmuchiwanego powietrza to 210 km/h. Odpinana dysza umożliwia formowanie liści w stosy, a skrobak odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. przyschniętych liści.

Cechy i zalety
Rura przedłużająca
Szybkie usuwanie dużych ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Odpinana dysza płaska
Precyzyjne sprzątanie. Liście można formować w stosy.
Zintegrowany skrobak
Skrobak umożliwia odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. mokrych lub przydeptanych liści.
Ergonomiczna konstrukcja
  • Doskonale wyważone urządzenie.
Mocowanie bagnetowe
  • Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prędkość nadmuchu (km/h) maks. 210
Przepływ powietrza (m³/h) 220
Regulacja prędkości nie
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2
Waga z opakowaniem (kg) 3,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 975 x 170 x 305

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Rura przedłużająca
  • Płaska dysza ze skrobakiem
Dmuchawa do liści LBL 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Porządkowanie liści wokół domu
  • Usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu
  • Ścieżki wokół domu
  • Teren wokół domu i ogród
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.