Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18

Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i szerokości koszenia 32 cm, zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m².

Dzięki szerokości koszenia równej 32 cm, lekka i zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m². Wysokość koszenia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym, bezszczotkowym silnikiem, trawa jest zawsze perfekcyjnie skoszona. Podczas koszenia przy krawędziach lub obrzeżach trawnika, grzebienie do trawy prostują źdźbła, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są zbierane do 30-litrowego kosza na trawę. Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną postawę podczas koszenia, a jej składana konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki. Uchwyt do przenoszenia może być również używany do transportowania lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. Model LMO 2-18 Battery jest kompatybilny ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power.

Cechy i zalety
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18: Mocny silnik bezszczotkowy
Mocny silnik bezszczotkowy
Wysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18: Skuteczne napełnianie kosza na trawę
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18: Wskaźnik napełnienia
Wskaźnik napełnienia
Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
  • Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
  • Grzebienie do trawy automatycznie wychwytują źdźbła rosnące przy samej krawędzi trawnika.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
  • Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
  • Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
  • Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
  • Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Klucz bezpieczeństwa
  • Ochrona dzieci: zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu kosiarki.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia (cm) 32
Wysokość koszenia (mm) 25 - 60
Regulacja wysokości cięcia 5x
Pojemność kosza (l) 30
Napęd Silnik bezszczotkowy
Prędkość (obr./min) 3500
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²) maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 10,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1186 x 354 x 1026

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Kosz na skoszona trawę

Wyposażenie

  • Noże
  • Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wskaźnik napełnienia
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18

Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.