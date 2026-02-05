Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18
Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i szerokości koszenia 32 cm, zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m².
Dzięki szerokości koszenia równej 32 cm, lekka i zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m². Wysokość koszenia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym, bezszczotkowym silnikiem, trawa jest zawsze perfekcyjnie skoszona. Podczas koszenia przy krawędziach lub obrzeżach trawnika, grzebienie do trawy prostują źdźbła, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są zbierane do 30-litrowego kosza na trawę. Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną postawę podczas koszenia, a jej składana konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki. Uchwyt do przenoszenia może być również używany do transportowania lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. Model LMO 2-18 Battery jest kompatybilny ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power.
Cechy i zalety
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
Skuteczne napełnianie kosza na trawęDzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Wskaźnik napełnieniaKlapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wychwytują źdźbła rosnące przy samej krawędzi trawnika.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Klucz bezpieczeństwa
- Ochrona dzieci: zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu kosiarki.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|32
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 60
|Regulacja wysokości cięcia
|5x
|Pojemność kosza (l)
|30
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 125 (2,5 Ah) / maks. 250 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.