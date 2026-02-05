Dzięki szerokości koszenia równej 32 cm, lekka i zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery jest idealna do mniejszych trawników o powierzchni do 250 m². Wysokość koszenia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym, bezszczotkowym silnikiem, trawa jest zawsze perfekcyjnie skoszona. Podczas koszenia przy krawędziach lub obrzeżach trawnika, grzebienie do trawy prostują źdźbła, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są zbierane do 30-litrowego kosza na trawę. Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną postawę podczas koszenia, a jej składana konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki. Uchwyt do przenoszenia może być również używany do transportowania lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. Model LMO 2-18 Battery jest kompatybilny ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power.