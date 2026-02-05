Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set
Dzięki silnikowi bezszczotkowemu i szerokości koszenia 32 cm, zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set jest doskonała do małych działek i natychmiast gotowa do pracy w zestawie z akumulatorem i szybką ładowarką.
Lekka i zwrotna: kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set o szerokości koszenia 32 cm doskonale nadaje się do pielęgnacji mniejszych trawników o powierzchni do 250 metrów kwadratowych. Wysokość cięcia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym silnikiem bezszczotkowym trawa jest zawsze precyzyjnie skoszona. Podczas koszenia wzdłuż krawędzi lub granic grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są gromadzone w 30-litrowym pojemniku na trawę. Uchwyt do prowadzenia z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną pozycję podczas koszenia, a składana konstrukcja pozwala na oszczędzenie miejsca podczas przechowywania. Uchwyt transportowy może być również używany do przenoszenia lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. W zestawie znajduje się jeden akumulator i szybka ładowarka.
Cechy i zalety
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
Skuteczne napełnianie kosza na trawęDzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Wskaźnik napełnieniaKlapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Klucz bezpieczeństwa
- Ochrona dzieci: zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu kosiarki.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|32
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 60
|Pojemność kosza (l)
|30
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 250 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 28
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|94 / 143
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.