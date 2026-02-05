Lekka i zwrotna: kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set o szerokości koszenia 32 cm doskonale nadaje się do pielęgnacji mniejszych trawników o powierzchni do 250 metrów kwadratowych. Wysokość cięcia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym silnikiem bezszczotkowym trawa jest zawsze precyzyjnie skoszona. Podczas koszenia wzdłuż krawędzi lub granic grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są gromadzone w 30-litrowym pojemniku na trawę. Uchwyt do prowadzenia z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną pozycję podczas koszenia, a składana konstrukcja pozwala na oszczędzenie miejsca podczas przechowywania. Uchwyt transportowy może być również używany do przenoszenia lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. W zestawie znajduje się jeden akumulator i szybka ładowarka.