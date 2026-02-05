Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set

Dzięki silnikowi bezszczotkowemu i szerokości koszenia 32 cm, zwrotna kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set jest doskonała do małych działek i natychmiast gotowa do pracy w zestawie z akumulatorem i szybką ładowarką.

Lekka i zwrotna: kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set o szerokości koszenia 32 cm doskonale nadaje się do pielęgnacji mniejszych trawników o powierzchni do 250 metrów kwadratowych. Wysokość cięcia można regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. W połączeniu z mocnym silnikiem bezszczotkowym trawa jest zawsze precyzyjnie skoszona. Podczas koszenia wzdłuż krawędzi lub granic grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte. Ścinki trawy są gromadzone w 30-litrowym pojemniku na trawę. Uchwyt do prowadzenia z regulacją wysokości zapewnia wyprostowaną, wygodną pozycję podczas koszenia, a składana konstrukcja pozwala na oszczędzenie miejsca podczas przechowywania. Uchwyt transportowy może być również używany do przenoszenia lekkiej kosiarki akumulatorowej w dowolne miejsce, na przykład po schodach. W zestawie znajduje się jeden akumulator i szybka ładowarka.

Cechy i zalety
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set: Mocny silnik bezszczotkowy
Mocny silnik bezszczotkowy
Wysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set: Skuteczne napełnianie kosza na trawę
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set: Wskaźnik napełnienia
Wskaźnik napełnienia
Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
  • Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
  • Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
  • Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
  • Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
  • Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
  • Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Klucz bezpieczeństwa
  • Ochrona dzieci: zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu kosiarki.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia (cm) 32
Wysokość koszenia (mm) 25 - 60
Pojemność kosza (l) 30
Napęd Silnik bezszczotkowy
Prędkość (obr./min) 3500
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²) maks. 250 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 28
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 94 / 143
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 10,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1186 x 354 x 1026

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Kosz na skoszona trawę

Wyposażenie

  • Noże
  • Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wskaźnik napełnienia
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set
Kosiarka akumulatorowa LMO 2-18 Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.