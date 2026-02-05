Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18
Lekka i zwrotna: kosiarka akumulatorowa 18 V z mocnym, bezszczotkowym silnikiem i szerokością koszenia 34 cm, odpowiednia do trawników o powierzchni do 350 m².
Kosiarka akumulatorowa 18 V jest lekka, zwrotna i wyposażona w mocny silnik bezszczotkowy. Za jej pomocą trawniki o powierzchni do 350 metrów kwadratowych można kosić szybko i precyzyjnie. Szerokość robocza wynosi 34 centymetry. Wysokość cięcia można łatwo regulować na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 milimetrów. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem za pomocą funkcji iPower prędkość automatycznie dostosowuje się do trawy podczas koszenia. Podczas koszenia krawędzi lub obrzeży grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając ich lepsze chwytanie. Dzięki systemowi koszenia 2 w 1 ścinki trawy są równomiernie rozprowadzane na trawniku jako naturalny nawóz lub zbierane do 35-litrowego pojemnika na trawę, co umożliwia koszenie bez przerw przez dłuższy czas. Uchwyt prowadzący ma regulowaną wysokość, co zapewnia wygodną pozycję roboczą. Po złożeniu ramy kosiarka zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania. Zintegrowane uchwyty transportowe ułatwiają przenoszenie po schodach. Kompatybilna ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej Kärcher Battery Power 18 V.
Cechy i zalety
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
iPowerDodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
System koszenia 2 w 1W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza . Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz. Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Wskaźnik napełnienia
- Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Wygodna regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|34
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 60
|Regulacja wysokości cięcia
|5x
|Pojemność kosza (l)
|35
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Zastosowania
- Trawnik
