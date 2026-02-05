Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set

Mocna i zwrotna – kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set 18 V z silnikiem bezszczotkowym i szerokością koszenia 34 cm. Odpowiednia do trawników o powierzchni do 350 m². Akumulatory oraz ładowarka są dołączone do zestawu.

18-woltowa kosiarka akumulatorowa jest lekka, zwrotna i posiada mocny silnik bezszczotkowy. Trawniki o powierzchni do 350 m² są koszone szybko i precyzyjnie. Szerokość robocza wynosi 34 cm, a wysokość koszenia można dostosować do jednego z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. Podczas koszenia inteligentny system zarządzania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy unoszą źdźbła trawy przy krawędziach i obrzeżach trawnika, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. System koszenia 2-w-1 pozwala na równomierne rozrzucanie ścinek trawy po trawniku, które będą naturalnym nawozem w procesie mulczowania, lub zbieranie ich do dużego, 35-litrowego kosza na trawę, który zagwarantuje dłuższy czas pracy beż żadnych przerw. Wygodną, ergonomiczną pozycję pracy zapewnia uchwyt prowadzący o regulowanej wysokości. Składana rama oszczędza miejsce podczas przechowywania. Zintegrowane uchwyty ułatwiają przenoszenie kosiarki po schodach. Akumulator oraz ładowarka są dołączone do zestawu.

Cechy i zalety
Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set: Mocny silnik bezszczotkowy
Wysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set: iPower
Dodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set: System koszenia 2 w 1
W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza . Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz. Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
  • Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Wskaźnik napełnienia
  • Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
  • Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
  • Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
  • Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
  • Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
  • Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
  • Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia (cm) 34
Wysokość koszenia (mm) 25 - 60
Regulacja wysokości cięcia 5x
Pojemność kosza (l) 35
Napęd Silnik bezszczotkowy
Prędkość (obr./min) 3500
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²) maks. 350 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 28 (5,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 94 / 143
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 12,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1186 x 355 x 1026

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Zestaw do mulczowania
  • Kosz na skoszona trawę

Wyposażenie

  • Noże
  • Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Wskaźnik napełnienia
Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set
Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
Akcesoria
