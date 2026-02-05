18-woltowa kosiarka akumulatorowa jest lekka, zwrotna i posiada mocny silnik bezszczotkowy. Trawniki o powierzchni do 350 m² są koszone szybko i precyzyjnie. Szerokość robocza wynosi 34 cm, a wysokość koszenia można dostosować do jednego z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. Podczas koszenia inteligentny system zarządzania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy unoszą źdźbła trawy przy krawędziach i obrzeżach trawnika, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. System koszenia 2-w-1 pozwala na równomierne rozrzucanie ścinek trawy po trawniku, które będą naturalnym nawozem w procesie mulczowania, lub zbieranie ich do dużego, 35-litrowego kosza na trawę, który zagwarantuje dłuższy czas pracy beż żadnych przerw. Wygodną, ergonomiczną pozycję pracy zapewnia uchwyt prowadzący o regulowanej wysokości. Składana rama oszczędza miejsce podczas przechowywania. Zintegrowane uchwyty ułatwiają przenoszenie kosiarki po schodach. Akumulator oraz ładowarka są dołączone do zestawu.