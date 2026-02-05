Kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set
Mocna i zwrotna – kosiarka akumulatorowa LMO 3-18 Battery Set 18 V z silnikiem bezszczotkowym i szerokością koszenia 34 cm. Odpowiednia do trawników o powierzchni do 350 m². Akumulatory oraz ładowarka są dołączone do zestawu.
18-woltowa kosiarka akumulatorowa jest lekka, zwrotna i posiada mocny silnik bezszczotkowy. Trawniki o powierzchni do 350 m² są koszone szybko i precyzyjnie. Szerokość robocza wynosi 34 cm, a wysokość koszenia można dostosować do jednego z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm. Podczas koszenia inteligentny system zarządzania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy unoszą źdźbła trawy przy krawędziach i obrzeżach trawnika, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. System koszenia 2-w-1 pozwala na równomierne rozrzucanie ścinek trawy po trawniku, które będą naturalnym nawozem w procesie mulczowania, lub zbieranie ich do dużego, 35-litrowego kosza na trawę, który zagwarantuje dłuższy czas pracy beż żadnych przerw. Wygodną, ergonomiczną pozycję pracy zapewnia uchwyt prowadzący o regulowanej wysokości. Składana rama oszczędza miejsce podczas przechowywania. Zintegrowane uchwyty ułatwiają przenoszenie kosiarki po schodach. Akumulator oraz ładowarka są dołączone do zestawu.
Cechy i zalety
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
iPowerDodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
System koszenia 2 w 1W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza . Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz. Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Wskaźnik napełnienia
- Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wymaganą wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 60 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|34
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 60
|Regulacja wysokości cięcia
|5x
|Pojemność kosza (l)
|35
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 350 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 28 (5,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|94 / 143
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 5.0 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.