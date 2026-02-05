Wydajna i zwrotna: zasilana dwoma akumulatorami 18 V i bezszczotkowym silnikiem 36 V, kosiarka LMO 4-18 Dual to idealne rozwiązanie do trawników o powierzchni do 450 m². Jej lekkość sprawia, że kosiarka jest wyjątkowo zwrotna i łatwa w manewrowaniu, nawet na wyboistym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 37 cm, a wysokość koszenia można łatwo regulować na pięciu poziomach w zakresie od 25 do 65 mm. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem w funkcji iPower, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy automatycznie wychwytują źdźbła, nawet przy krawędziach trawnika. System koszenia 2-w-1 pozwoli albo równomiernie rozprowadzić ścinki trawy po trawniku, które zadziałają jak naturalny nawóz, dzięki zatyczce mulczującej, albo gromadzić je do dużego, 40-litrowego kosza na trawę – co umożliwia dłuższe, nieprzerwane koszenie. Wysokość uchwytu prowadzącego można regulować, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą. Po złożeniu ramy kosiarka zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania. Kosiarka posiada duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Kompatybilna ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V KärcherBattery Power.