Kosiarka akumulatorowa LMO 4-18 Dual
Zasilana dwoma akumulatorami 18 V oraz mocnym silnikiem 36 V, w połączeniu z szerokością koszenia 37 cm – model idealny do trawników o powierzchni do 450 m².
Wydajna i zwrotna: zasilana dwoma akumulatorami 18 V i bezszczotkowym silnikiem 36 V, kosiarka LMO 4-18 Dual to idealne rozwiązanie do trawników o powierzchni do 450 m². Jej lekkość sprawia, że kosiarka jest wyjątkowo zwrotna i łatwa w manewrowaniu, nawet na wyboistym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 37 cm, a wysokość koszenia można łatwo regulować na pięciu poziomach w zakresie od 25 do 65 mm. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem w funkcji iPower, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy automatycznie wychwytują źdźbła, nawet przy krawędziach trawnika. System koszenia 2-w-1 pozwoli albo równomiernie rozprowadzić ścinki trawy po trawniku, które zadziałają jak naturalny nawóz, dzięki zatyczce mulczującej, albo gromadzić je do dużego, 40-litrowego kosza na trawę – co umożliwia dłuższe, nieprzerwane koszenie. Wysokość uchwytu prowadzącego można regulować, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą. Po złożeniu ramy kosiarka zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania. Kosiarka posiada duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Kompatybilna ze wszystkimi wymiennymi akumulatorami z platformy bateryjnej 18 V KärcherBattery Power.
Cechy i zalety
18 V + 18 V = 36 V mocyMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Mocny silnik bezszczotkowyDłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
iPowerDodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
System koszenia 2 w 1
- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza .
- Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz.
- Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wysokość cięcia na jednym z pięciu poziomów, w zakresie od 25 do 65 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Uchwyt prowadzący może być regulowany do indywidualnej wysokości użytkownika - umożliwa to zachowanie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|37
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 65
|Regulacja wysokości cięcia
|5x
|Pojemność kosza (l)
|40
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 450 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.