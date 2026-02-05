Kosiarka akumulatorowa LMO 5-18 Dual
Szerokość koszenia 41 cm i dwukrotnie większa moc – potężny 36-woltowy silnik kosiarki akumulatorowej LMO 5-18 Dual Battery jest napędzany przez dwa akumulatory 18 V.
Dzięki dwóm akumulatorom 18 V i mocnemu, bezszczotkowemu silnikowi 36 V kosiarka LMO 5-18 Dual Battery doskonale radzi sobie na dużych trawnikach o powierzchni do 550 m². Lekką i zwrotną kosiarkę akumulatorową można bez wysiłku pchać po nierównym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 41 cm, a wysokość cięcia można regulować na jednym z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm. Podczas koszenia inteligentny system sterowania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do trawy. Wzdłuż krawędzi lub granic grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte. Dzięki systemowi koszenia 2 w 1 ścinki trawy są równomiernie rozprowadzane na trawniku jako naturalny nawóz lub zbierane do dużego 45-litrowego pojemnika na trawę, co umożliwia koszenie bez przerw przez dłuższy czas. Teleskopowy uchwyt prowadzący zapewnia wygodną i ergonomiczną pozycję roboczą. Składana rama zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania. Zawiera duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Kosiarka LMO 5-18 Dual Battery jest kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher Battery Power 18 V.rcher Battery Power.
Cechy i zalety
18 V + 18 V = 36 V mocyMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
iPowerDodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
System koszenia 2 w 1
- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza .
- Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz.
- Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
- Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wysokość cięcia na jednym z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Szybkozłącze do łatwego mocowania. Regulacja kąta gwarantuje pionową pozycję pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|41
|Wysokość koszenia (cm)
|25 - 70
|Regulacja wysokości cięcia
|6x
|Pojemność kosza (l)
|45
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 275 (2,5 Ah) / maks. 550 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.