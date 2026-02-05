Dzięki dwóm akumulatorom 18 V i mocnemu, bezszczotkowemu silnikowi 36 V kosiarka LMO 5-18 Dual Battery doskonale radzi sobie na dużych trawnikach o powierzchni do 550 m². Lekką i zwrotną kosiarkę akumulatorową można bez wysiłku pchać po nierównym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 41 cm, a wysokość cięcia można regulować na jednym z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm. Podczas koszenia inteligentny system sterowania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do trawy. Wzdłuż krawędzi lub granic grabie prostują źdźbła trawy, zapewniając, że żadne źdźbło nie zostanie pominięte. Dzięki systemowi koszenia 2 w 1 ścinki trawy są równomiernie rozprowadzane na trawniku jako naturalny nawóz lub zbierane do dużego 45-litrowego pojemnika na trawę, co umożliwia koszenie bez przerw przez dłuższy czas. Teleskopowy uchwyt prowadzący zapewnia wygodną i ergonomiczną pozycję roboczą. Składana rama zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania. Zawiera duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Kosiarka LMO 5-18 Dual Battery jest kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher Battery Power 18 V.rcher Battery Power.