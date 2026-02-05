Dzięki dwóm akumulatorom 18 V i mocnemu, bezszczotkowemu silnikowi 36 V, kosiarka LMO 5-18 Dual Battery Set świetnie sprawdza się na dużych trawnikach o powierzchni do 550 m². Lekką i zwrotną kosiarką akumulatorową można bez żadnego wysiłku manewrować po nierównym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 41 cm, a wysokość koszenia można dostosować do jednego z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm. Podczas koszenia inteligentny system zarządzania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy unoszą źdźbła trawy przy krawędziach i obrzeżach trawnika, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. System koszenia 2-w-1 pozwala na równomierne rozrzucanie ścinek trawy po trawniku, które będą naturalnym nawozem w procesie mulczowania, lub zbieranie ich do dużego, 45-litrowego kosza na trawę, który zagwarantuje dłuższy czas pracy beż żadnych przerw Wygodną, ergonomiczną pozycję pracy zapewnia wysuwany uchwyt prowadzący. Składana rama zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania. Kosiarka posiada duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Akumulatory oraz ładowarka są dołączone do zestawu.