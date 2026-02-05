Kosiarka akumulatorowa LMO 5-18 Dual Battery Set
Solidna akumulatorowa kosiarka LMO 5-18 Dual Battery Set o podwójnej mocy – zasilana przez silnik 36 V oraz dwa akumulatory 18 V. Akumulatory oraz ładowarka są dołączone do zestawu.
Dzięki dwóm akumulatorom 18 V i mocnemu, bezszczotkowemu silnikowi 36 V, kosiarka LMO 5-18 Dual Battery Set świetnie sprawdza się na dużych trawnikach o powierzchni do 550 m². Lekką i zwrotną kosiarką akumulatorową można bez żadnego wysiłku manewrować po nierównym terenie i wokół przeszkód. Szerokość robocza wynosi 41 cm, a wysokość koszenia można dostosować do jednego z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm. Podczas koszenia inteligentny system zarządzania silnikiem iPower automatycznie dostosowuje prędkość do rodzaju trawy. Grzebienie do trawy unoszą źdźbła trawy przy krawędziach i obrzeżach trawnika, zapewniając, że żadne z nich nie zostanie pominięte. System koszenia 2-w-1 pozwala na równomierne rozrzucanie ścinek trawy po trawniku, które będą naturalnym nawozem w procesie mulczowania, lub zbieranie ich do dużego, 45-litrowego kosza na trawę, który zagwarantuje dłuższy czas pracy beż żadnych przerw Wygodną, ergonomiczną pozycję pracy zapewnia wysuwany uchwyt prowadzący. Składana rama zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania. Kosiarka posiada duży, solidny uchwyt do przenoszenia po schodach. Akumulatory oraz ładowarka są dołączone do zestawu.
Cechy i zalety
18 V + 18 V = 36 V mocyMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Mocny silnik bezszczotkowyWysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu
iPowerDodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy. Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
System koszenia 2 w 1
- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza .
- Funkcja mulczowania: skoszona trawa jest rozprowadzana po trawniku jako naturalny nawóz.
Skuteczne napełnianie kosza na trawę
- Dzięki zoptymalizowanemu strumieniowi powietrza kosz na trawę można zapełnić aż w 95%. Oznacza to mniej przerw podczas koszenia.
- Klapa kosza na trawę sama się zamyka, gdy kosz jest już pełny i wymaga opróżnienia.
Łatwa regulacja wysokości koszenia
- Jednym ruchem można łatwo ustawić wysokość cięcia na jednym z sześciu poziomów, w zakresie od 25 do 70 mm.
Kosi do samej krawędzi trawnika
- Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Tekstylny kosz może zostać złożony do bardzo małych rozmiarów i zajmować niewiele miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu.
- Składany uchwyt prowadzący pozwala oszczędzać przestrzeń przy przechowywaniu.
Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia umożliwa łatwy transport.
Ergonomiczna obsługa
- Szybkozłącze do łatwego mocowania. Regulacja kąta gwarantuje pionową pozycję pracy.
- Uchwyt piankowy zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Drążek sterowniczy na uchwycie prowadzącym ułatwia obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Szerokość koszenia (cm)
|41
|Wysokość koszenia (mm)
|25 - 70
|Regulacja wysokości cięcia
|6x
|Pojemność kosza (l)
|45
|Napęd
|Silnik bezszczotkowy
|Prędkość (obr./min)
|3500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m²)
|maks. 550 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 40 (5,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|94 / 143
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory i ładowarka są dostarczane razem z urządzeniem
- Akumulator: Akumulator 18 V / 5,0 Ah Battery Power (2 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka 18 V Battery Power (2 szt.)
- Zestaw do mulczowania
- Kosz na skoszona trawę
Wyposażenie
- Noże
- Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Wskaźnik napełnienia
Zastosowania
- Trawnik
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.