Kärcher LTR 18-25 - Podkaszarka akumulatorowa

Podkaszarka Kärcher LTR 18-25 to idealne narzędzie dla wszystkich, którzy cenią sobie precyzję i wygodę podczas pielęgnacji trawnika. Kärcher LTR 18-25 jest cichym i lekkim urządzeniem, co sprawia, że praca z nim to czysta przyjemność. Dzięki zastosowaniu skręconej żyłki, podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 18-25 gwarantuje maksymalną precyzję koszenia, docierając do każdego zakątka Twojego ogrodu.

Najważniejsze parametry zestawu Kärcher LTR 18-25: