Kärcher LTR 18-25 - Podkaszarka akumulatorowa
Podkaszarka Kärcher LTR 18-25 to idealne narzędzie dla wszystkich, którzy cenią sobie precyzję i wygodę podczas pielęgnacji trawnika. Kärcher LTR 18-25 jest cichym i lekkim urządzeniem, co sprawia, że praca z nim to czysta przyjemność. Dzięki zastosowaniu skręconej żyłki, podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 18-25 gwarantuje maksymalną precyzję koszenia, docierając do każdego zakątka Twojego ogrodu.
Najważniejsze parametry zestawu Kärcher LTR 18-25:
- Zasilanie: akumulator 18V 2,5Ah i szybka ładowarka 18V w zestawie
- Średnica cięcia: 25 cm
- Lekka konstrukcja
- Dwa uchwyty dla lepszego komfortu pracy
Skręcona żyłka bateryjnej podkaszarki LTR 18-25 Battery Set gwarantuje maksymalną precyzję koszenia. Niezawodne i ciche urządzenie. Sięgnie w każdy zakamarek ogrodu, pozostawiając zadbane i odświeżone krawędzie trawnika, a dzięki funkcji przycinania obrzeży – także wzdłuż ścieżek i tarasów. Automatyczna regulacja długości żyłki gwarantuje jej odpowiednią długość. Lekka konstrukcja oraz dwa uchwyty zapewniają ergonomiczną pracę. W zestawie z 18-woltowym akumulatorem i ładowarką.
Cechy i zalety
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
LekkaNiska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Ergonomiczny uchwyt
- Wygodna pozycja robocza, która nie obciąża pleców, dzięki możliwości pracy oburącz.
Poręczna osłona
- Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
- Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|25
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|1,6
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|9500
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 300 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Obrzeże trawnika
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wyposażenie
- Spirala
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.