Kärcher LTR 18-25 - Podkaszarka akumulatorowa

Podkaszarka Kärcher LTR 18-25 to idealne narzędzie dla wszystkich, którzy cenią sobie precyzję i wygodę podczas pielęgnacji trawnika. Kärcher LTR 18-25 jest cichym i lekkim urządzeniem, co sprawia, że praca z nim to czysta przyjemność. Dzięki zastosowaniu skręconej żyłki, podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 18-25 gwarantuje maksymalną precyzję koszenia, docierając do każdego zakątka Twojego ogrodu.

Najważniejsze parametry zestawu Kärcher LTR 18-25:

  • Zasilanie: akumulator 18V 2,5Ah i szybka ładowarka 18V w zestawie
  • Średnica cięcia: 25 cm
  • Lekka konstrukcja
  • Dwa uchwyty dla lepszego komfortu pracy

Skręcona żyłka bateryjnej podkaszarki LTR 18-25 Battery Set gwarantuje maksymalną precyzję koszenia. Niezawodne i ciche urządzenie. Sięgnie w każdy zakamarek ogrodu, pozostawiając zadbane i odświeżone krawędzie trawnika, a dzięki funkcji przycinania obrzeży – także wzdłuż ścieżek i tarasów. Automatyczna regulacja długości żyłki gwarantuje jej odpowiednią długość. Lekka konstrukcja oraz dwa uchwyty zapewniają ergonomiczną pracę. W zestawie z 18-woltowym akumulatorem i ładowarką.

Cechy i zalety
Wydajny system tnący
Wydajny system tnący
Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeża
Koszenie obrzeża
Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Lekka
Lekka
Niska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.
Automatyczna regulacja długości żyłki
  • Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Ergonomiczny uchwyt
  • Wygodna pozycja robocza, która nie obciąża pleców, dzięki możliwości pracy oburącz.
Poręczna osłona
  • Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
  • Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
  • Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm) 25
Podkaszarka Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału automatyczna
Geometria żyłki skręcana
Średnica żyłki (mm) 1,6
Regulacja prędkości nie
Prędkość (obr./min) 9500
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 300 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 30 (2,5 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,6
Waga z opakowaniem (kg) 3,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1184 x 296 x 386

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

Wyposażenie

  • Spirala
  • Dodatkowy uchwyt
  • Obrotowa głowica tnąca
Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne

