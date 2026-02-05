Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Akumulatorowa podkaszarka do trawy LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana ze szpulą żyłki i 2 ostrzami w zestawie. Z łatwością dociera do narożników i ciasnych miejsc, zapewniając równe krawędzie trawnika. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Akumulatorowa podkaszarka do trawy LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana daje Ci możliwość wyboru: zakładasz albo szpulę z żyłką tnącą do precyzyjnego cięcia, która z łatwością dociera do narożników i ciasnych miejsc w ogrodzie, albo ostrza do podkaszania chwastów czy mchu. Przełączanie między tymi dwoma możliwościami podkaszania jest szybkie i proste, bez użycia narzędzi. Pochylenie podkaszarki można wygodnie regulować również pod niskimi przeszkodami. Rozkładana osłona zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu kwiatów i drzew. Ergonomiczna konstrukcja teleskopowego uchwytu i z regulacją wysokości sprawia, że praca w pozycji stojącej nie wymaga dużego wysiłku i zmęczenia.
Cechy i zalety
Wydajny system podkaszania 2 w 1Łatwa praca w narożnikach i ciasnych miejscach. Noże do podkaszarki z podwójnym ostrzem do trudnych prac. Beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki i ostrza podkaszarki.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnącaErgonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
- Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
- Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
- Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
- Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości. Ergonomiczna pozycja robocza.
Poręczna osłona
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|30
|Podkaszarka
|Głowica i ostrze
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|1,6
|Liczba noży
|2
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|7800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Obrzeże trawnika
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Wyposażenie
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.