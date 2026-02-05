Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Akumulatorowa podkaszarka do trawy LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana ze szpulą żyłki i 2 ostrzami w zestawie. Z łatwością dociera do narożników i ciasnych miejsc, zapewniając równe krawędzie trawnika. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Akumulatorowa podkaszarka do trawy LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana daje Ci możliwość wyboru: zakładasz albo szpulę z żyłką tnącą do precyzyjnego cięcia, która z łatwością dociera do narożników i ciasnych miejsc w ogrodzie, albo ostrza do podkaszania chwastów czy mchu. Przełączanie między tymi dwoma możliwościami podkaszania jest szybkie i proste, bez użycia narzędzi. Pochylenie podkaszarki można wygodnie regulować również pod niskimi przeszkodami. Rozkładana osłona zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu kwiatów i drzew. Ergonomiczna konstrukcja teleskopowego uchwytu i z regulacją wysokości sprawia, że praca w pozycji stojącej nie wymaga dużego wysiłku i zmęczenia.

Cechy i zalety
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wydajny system podkaszania 2 w 1
Wydajny system podkaszania 2 w 1
Łatwa praca w narożnikach i ciasnych miejscach. Noże do podkaszarki z podwójnym ostrzem do trudnych prac. Beznarzędziowa wymiana szpuli żyłki i ostrza podkaszarki.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki): Koszenie obrzeża
Koszenie obrzeża
Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki): Regulowana głowica tnąca
Regulowana głowica tnąca
Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
  • Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
  • Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
  • Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
  • Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości. Ergonomiczna pozycja robocza.
Poręczna osłona
  • Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm) 30
Podkaszarka Głowica i ostrze
Gwintowane przedłużenie wału automatyczna
Geometria żyłki skręcana
Średnica żyłki (mm) 1,6
Liczba noży 2
Regulacja prędkości nie
Prędkość (obr./min) 7800
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 350 (2,5 Ah) / maks. 700 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 3,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1325 x 312 x 315

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki

Wyposażenie

  • Spirala
  • Zderzak dystansowy
  • Regulacja kąta
  • Dodatkowy uchwyt
  • Obrotowa głowica tnąca
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.