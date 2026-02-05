Akumulatorowa podkaszarka do trawy LTR 18-30 Battery Edycja Limitowana daje Ci możliwość wyboru: zakładasz albo szpulę z żyłką tnącą do precyzyjnego cięcia, która z łatwością dociera do narożników i ciasnych miejsc w ogrodzie, albo ostrza do podkaszania chwastów czy mchu. Przełączanie między tymi dwoma możliwościami podkaszania jest szybkie i proste, bez użycia narzędzi. Pochylenie podkaszarki można wygodnie regulować również pod niskimi przeszkodami. Rozkładana osłona zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu kwiatów i drzew. Ergonomiczna konstrukcja teleskopowego uchwytu i z regulacją wysokości sprawia, że praca w pozycji stojącej nie wymaga dużego wysiłku i zmęczenia.