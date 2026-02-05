Zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-30 Battery Set to prawdziwie wszechstronne urządzenie. Dzięki skręcanej żyłce gwarantuje precyzyjne cięcie oraz sprawia, że koszenie rogów i ciasnych przestrzeni w ogrodzie staje się łatwe. Żyłka zawsze posiada idealną długość dzięki automatycznej regulacji. Funkcja koszenia obrzeży zapewnia równe i zadbane krawędzie wzdłuż ścieżek oraz tarasów. Kąt pochylenia można również łatwo regulować do koszenia pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Przypadkowemu uszkodzeniu pobliskich kwiatów i drzew zapobiega składana osłona roślin. Zarówno uchwyt teleskopowy jak i oburęczny uchwyt z regulacją wysokości zapewniają ergonomiczną, pionową pozycję roboczą. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.