Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set

Wszechstronne urządzenie zapewniające równe obrzeża trawnika, ergonomiczną pracę oraz łatwy dostęp do narożników: bateryjna podkaszarka LTR 18-30 Battery Set z akumulatorem i szybką ładowarką.

Zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-30 Battery Set to prawdziwie wszechstronne urządzenie. Dzięki skręcanej żyłce gwarantuje precyzyjne cięcie oraz sprawia, że koszenie rogów i ciasnych przestrzeni w ogrodzie staje się łatwe. Żyłka zawsze posiada idealną długość dzięki automatycznej regulacji. Funkcja koszenia obrzeży zapewnia równe i zadbane krawędzie wzdłuż ścieżek oraz tarasów. Kąt pochylenia można również łatwo regulować do koszenia pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Przypadkowemu uszkodzeniu pobliskich kwiatów i drzew zapobiega składana osłona roślin. Zarówno uchwyt teleskopowy jak i oburęczny uchwyt z regulacją wysokości zapewniają ergonomiczną, pionową pozycję roboczą. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.

Cechy i zalety
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set: Wydajny system tnący
Wydajny system tnący
Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set: Koszenie obrzeża
Koszenie obrzeża
Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set: Regulowana głowica tnąca
Regulowana głowica tnąca
Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
  • Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
  • Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
  • Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
  • Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości. Ergonomiczna pozycja robocza.
Automatyczna regulacja długości żyłki
  • Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Poręczna osłona
  • Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
  • Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
  • Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm) 30
Podkaszarka Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału automatyczna
Geometria żyłki skręcana
Średnica żyłki (mm) 1,6
Regulacja prędkości nie
Prędkość (obr./min) 7800
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 350 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 30 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,5
Waga z opakowaniem (kg) 4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1325 x 312 x 315

* Obrzeże trawnika

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

Wyposażenie

  • Spirala
  • Zderzak dystansowy
  • Regulacja kąta
  • Dodatkowy uchwyt
  • Obrotowa głowica tnąca
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set
Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.