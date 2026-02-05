Podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30 Battery Set
Wszechstronne urządzenie zapewniające równe obrzeża trawnika, ergonomiczną pracę oraz łatwy dostęp do narożników: bateryjna podkaszarka LTR 18-30 Battery Set z akumulatorem i szybką ładowarką.
Zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-30 Battery Set to prawdziwie wszechstronne urządzenie. Dzięki skręcanej żyłce gwarantuje precyzyjne cięcie oraz sprawia, że koszenie rogów i ciasnych przestrzeni w ogrodzie staje się łatwe. Żyłka zawsze posiada idealną długość dzięki automatycznej regulacji. Funkcja koszenia obrzeży zapewnia równe i zadbane krawędzie wzdłuż ścieżek oraz tarasów. Kąt pochylenia można również łatwo regulować do koszenia pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Przypadkowemu uszkodzeniu pobliskich kwiatów i drzew zapobiega składana osłona roślin. Zarówno uchwyt teleskopowy jak i oburęczny uchwyt z regulacją wysokości zapewniają ergonomiczną, pionową pozycję roboczą. Zestaw zawiera jedną baterię oraz szybką ładowarkę.
Cechy i zalety
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnącaErgonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
- Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
- Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
- Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
- Uchwyt oburęczny z regulacją wysokości. Ergonomiczna pozycja robocza.
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Poręczna osłona
- Osłona zabezpieczająca chroni użytkownika przed koszonymi ścinkami.
- Dodatkowe podpórki ułatwiają odłożenie urządzenia podczas przerw w pracy.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienna bateria może być stosowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|30
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|1,6
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|7800
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 350 (2,5 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 30 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Obrzeże trawnika
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Wyposażenie
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.