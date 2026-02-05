Bateryjna podkaszarka LTR 18-30 gwarantuje precyzyjne cięcie dzięki skręconej żyłce, z łatwością dosięga w każdy zakamarek ogrodu, a dzięki funkcji podkaszania obrzeży pozostawia równe i zadbane krawędzie trawnika wzdłuż ścieżek i tarasów. Przez cały czas żyłka automatycznie dopasowuje się, aby zagwarantować idealną długość. Kąt pochylenia można również łatwo regulować do koszenia pod nisko zawieszonymi przeszkodami. Składana osłona roślin zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu pobliskich kwiatów i drzew. Ergonomiczna konstrukcja uchwytu teleskopowego z regulacją wysokości i możliwością pracy oburącz zmniejsza wysiłek spowodowany pracą na stojąco.