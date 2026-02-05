Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual

Mocna, wydajna i wygodna podkaszarka do traw z silnikiem 36 V zasilanym dwoma akumulatorami 18 V sprawia, że przycinanie trawy staje się przyjemnością. Bardzo skuteczna również w przypadku długiej trawy.

Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual to wyjątkowo wydajne i wygodne rozwiązanie do precyzyjnego przycinania trawników i krawędzi trawników. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i funkcja teleskopowa wału podkaszarki zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii. Obrotowa żyłka tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawnika i jest utrzymywana w bezpiecznej odległości od roślin i drzew dzięki składanej osłonie roślin. Niezależnie od tego, czy chodzi o ciasne narożniki, czy trudne miejsca w ogrodzie, ta akumulatorowa podkaszarka poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Kąt nachylenia głowicy podkaszarki można regulować, dzięki czemu możliwe jest nawet dokładne przycinanie trawy pod przeszkodami lub na zboczach. Automatyczna regulacja żyłki podkaszarki zapewnia idealną długość zyłki i dokładne cięcie za każdym razem.

Cechy i zalety
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual: Zasilanie 36 V
Zasilanie 36 V
Mocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual: Wydajny system tnący
Wydajny system tnący
Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual: Koszenie obrzeża
Koszenie obrzeża
Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnąca
  • Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
  • Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
  • Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
  • Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
  • Kąt nachylenia dwuczęściowego uchwytu można regulować w celu uzyskania ergonomicznej postawy
Automatyczna regulacja długości żyłki
  • Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
  • Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Dwa wymienne akumulatory mogą być używane ze wszystkimi innymi urządzeniami z platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie silnika (V) 36
Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm) 30
Podkaszarka Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału automatyczna
Geometria żyłki skręcana
Średnica żyłki (mm) 2
Regulacja prędkości nie
Prędkość (obr./min) 8000
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 2
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 3,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 350 x 1285

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Pasek na ramię

Wyposażenie

  • Spirala
  • Zderzak dystansowy
  • Regulacja kąta
  • Dodatkowy uchwyt
  • Obrotowa głowica tnąca
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual

Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne

