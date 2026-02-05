Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual to wyjątkowo wydajne i wygodne rozwiązanie do precyzyjnego przycinania trawników i krawędzi trawników. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i funkcja teleskopowa wału podkaszarki zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii. Obrotowa żyłka tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawnika i jest utrzymywana w bezpiecznej odległości od roślin i drzew dzięki składanej osłonie roślin. Niezależnie od tego, czy chodzi o ciasne narożniki, czy trudne miejsca w ogrodzie, ta akumulatorowa podkaszarka poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Kąt nachylenia głowicy podkaszarki można regulować, dzięki czemu możliwe jest nawet dokładne przycinanie trawy pod przeszkodami lub na zboczach. Automatyczna regulacja żyłki podkaszarki zapewnia idealną długość zyłki i dokładne cięcie za każdym razem.