Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual
Mocna, wydajna i wygodna podkaszarka do traw z silnikiem 36 V zasilanym dwoma akumulatorami 18 V sprawia, że przycinanie trawy staje się przyjemnością. Bardzo skuteczna również w przypadku długiej trawy.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual to wyjątkowo wydajne i wygodne rozwiązanie do precyzyjnego przycinania trawników i krawędzi trawników. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i funkcja teleskopowa wału podkaszarki zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii. Obrotowa żyłka tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawnika i jest utrzymywana w bezpiecznej odległości od roślin i drzew dzięki składanej osłonie roślin. Niezależnie od tego, czy chodzi o ciasne narożniki, czy trudne miejsca w ogrodzie, ta akumulatorowa podkaszarka poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Kąt nachylenia głowicy podkaszarki można regulować, dzięki czemu możliwe jest nawet dokładne przycinanie trawy pod przeszkodami lub na zboczach. Automatyczna regulacja żyłki podkaszarki zapewnia idealną długość zyłki i dokładne cięcie za każdym razem.
Cechy i zalety
Zasilanie 36 VMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnąca
- Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
- Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
- Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
- Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
- Kąt nachylenia dwuczęściowego uchwytu można regulować w celu uzyskania ergonomicznej postawy
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Dwa wymienne akumulatory mogą być używane ze wszystkimi innymi urządzeniami z platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|30
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|2
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|8000
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 350 x 1285
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Pasek na ramię
Wyposażenie
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Wideo
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.