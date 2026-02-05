Wydajność, precyzja i komfort - wszystko połączone w jednym urządzeniu. Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set sprawia, że praca w ogrodzie staje się przyjemnością. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i teleskopowa konstrukcja wału zapewniają wygodę obsługi, ponieważ urządzenie może być zawsze używane w pozycji pionowej, która jest łagodna dla pleców. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże powierzchnie, czy trudno dostępne zakamarki, ta akumulatorowa podkaszarka do trawy poradzi sobie ze wszystkim z łatwością. Obrotowa nić tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawników, a składana osłona roślin zapewnia ochronę roślin i drzew podczas pracy. Kąt nachylenia głowicy tnącej można regulować w zależności od potrzeb, aby przycinać pod przeszkodami lub na zboczach. W zestawie znajdują się dwa akumulatory i ładowarka.