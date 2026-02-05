Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set

Wszechstronna i mocna - wydajnie przycina długą trawę nawet w niewygodnych miejscach dzięki mocnemu silnikowi 36 V. W zestawie dwa akumulatory 18 V i ładowarka.

Wydajność, precyzja i komfort - wszystko połączone w jednym urządzeniu. Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set sprawia, że praca w ogrodzie staje się przyjemnością. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i teleskopowa konstrukcja wału zapewniają wygodę obsługi, ponieważ urządzenie może być zawsze używane w pozycji pionowej, która jest łagodna dla pleców. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże powierzchnie, czy trudno dostępne zakamarki, ta akumulatorowa podkaszarka do trawy poradzi sobie ze wszystkim z łatwością. Obrotowa nić tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawników, a składana osłona roślin zapewnia ochronę roślin i drzew podczas pracy. Kąt nachylenia głowicy tnącej można regulować w zależności od potrzeb, aby przycinać pod przeszkodami lub na zboczach. W zestawie znajdują się dwa akumulatory i ładowarka.

Cechy i zalety
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set: Zasilanie 36 V
Zasilanie 36 V
Mocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set: Wydajny system tnący
Wydajny system tnący
Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set: Koszenie obrzeża
Koszenie obrzeża
Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnąca
  • Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
  • Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
  • Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
  • Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
  • Kąt nachylenia dwuczęściowego uchwytu można regulować w celu uzyskania ergonomicznej postawy
Automatyczna regulacja długości żyłki
  • Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
  • Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Dwa wymienne akumulatory mogą być używane ze wszystkimi innymi urządzeniami z platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie silnika (V) 36
Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia (cm) 30
Podkaszarka Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału automatyczna
Geometria żyłki skręcana
Średnica żyłki (mm) 2
Regulacja prędkości nie
Prędkość (obr./min) 8000
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 2
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m) maks. 480 (2,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 28 (2,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 350 x 1285

Zakres dostawy

  • Wersje: Akumulatory i ładowarka są dostarczane razem z urządzeniem
  • Akumulator: Akumulator 18 V / 2,0 Ah Battery Power (2 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka 18 V Battery Power (2 szt.)
  • Pasek na ramię

Wyposażenie

  • Spirala
  • Zderzak dystansowy
  • Regulacja kąta
  • Dodatkowy uchwyt
  • Obrotowa głowica tnąca
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set
Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set

Wideo

Zastosowania
  • Trawnik
  • Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.