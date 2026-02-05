Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set
Wszechstronna i mocna - wydajnie przycina długą trawę nawet w niewygodnych miejscach dzięki mocnemu silnikowi 36 V. W zestawie dwa akumulatory 18 V i ładowarka.
Wydajność, precyzja i komfort - wszystko połączone w jednym urządzeniu. Podkaszarka akumulatorowa LTR 3-18 Dual Battery Set sprawia, że praca w ogrodzie staje się przyjemnością. Mocny silnik 36 V czerpie całą potrzebną energię z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18 V i zapewnia imponującą wydajność. Regulowany, dwuczęściowy uchwyt i teleskopowa konstrukcja wału zapewniają wygodę obsługi, ponieważ urządzenie może być zawsze używane w pozycji pionowej, która jest łagodna dla pleców. Niezależnie od tego, czy chodzi o duże powierzchnie, czy trudno dostępne zakamarki, ta akumulatorowa podkaszarka do trawy poradzi sobie ze wszystkim z łatwością. Obrotowa nić tnąca zapewnia precyzyjne cięcie trawników, a składana osłona roślin zapewnia ochronę roślin i drzew podczas pracy. Kąt nachylenia głowicy tnącej można regulować w zależności od potrzeb, aby przycinać pod przeszkodami lub na zboczach. W zestawie znajdują się dwa akumulatory i ładowarka.
Cechy i zalety
Zasilanie 36 VMocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.
Wydajny system tnącyFunkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie. Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.
Koszenie obrzeżaObrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i scieżek.
Regulowana głowica tnąca
- Ergonomiczne podkaszanie, nawet pod niskimi przeszkodami np. gałęziami w ogrodzie.
Składana osłona roślin
- Chroni rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
Uchwyt teleskopowy
- Możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Umożliwia pionową pozycję roboczą chroniąc przed bólem pleców i urazami.
Ergonomiczny uchwyt
- Gumowany uchwyt zapewniający bezpieczną obsługę i dodatkowy komfort.
- Kąt nachylenia dwuczęściowego uchwytu można regulować w celu uzyskania ergonomicznej postawy
Automatyczna regulacja długości żyłki
- Automatyczna regulacja długości gwarantuje, że żyłka zawsze posiada idealną długość.
Optymalne wykorzystanie ostrzy tnących
- Idealne do szczególnie pracochłonnych zajęć takich jak pielenie.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Dwa wymienne akumulatory mogą być używane ze wszystkimi innymi urządzeniami z platformy 18 V Kärcher Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie silnika (V)
|36
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Średnica cięcia (cm)
|30
|Podkaszarka
|Głowica żyłkowa
|Gwintowane przedłużenie wału
|automatyczna
|Geometria żyłki
|skręcana
|Średnica żyłki (mm)
|2
|Regulacja prędkości
|nie
|Prędkość (obr./min)
|8000
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|2
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu * (m)
|maks. 480 (2,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 28 (2,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 350 x 1285
Zakres dostawy
- Wersje: Akumulatory i ładowarka są dostarczane razem z urządzeniem
- Akumulator: Akumulator 18 V / 2,0 Ah Battery Power (2 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka 18 V Battery Power (2 szt.)
- Pasek na ramię
Wyposażenie
- Spirala
- Zderzak dystansowy
- Regulacja kąta
- Dodatkowy uchwyt
- Obrotowa głowica tnąca
Zastosowania
- Trawnik
- Krawędzie trawnika, na przykład wzdłuż klombów lub ścieżek
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.