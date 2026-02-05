Wycinak do chwastów WRE 18-55 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Bezprzewodowy, elektryczny wycinak WRE 4 umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Koniec z plagą wyrastających na podjeździe chwastów i porastających kamienne powierzchnie mchów. WRE 4 pozwoli ci szybko i bez wysiłku pozbyć się niechcianej roślinności w otoczeniu Twojego domu. WRE 4 skutecznie usuwa mech z powierzchni twardych wokół domu i w ogrodzie: kamienia, betonu, kostki brukowej, cegły czy płyt chodnikowych. Wkład szczotkowy wymienisz bez użycia narzędzi. Bateria 18 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher i może być wykorzystywana we wszystkich urządzeniach Kärcher zasilanych baterią 18 V.

Cechy i zalety
Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem
Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.
Aysystent zbliżeniowy
Półkolista podpórka na nakrętce ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.
Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.
Łatwa wymiana szczeciny.
Stożkowa budowa głowicy
  • Długość rury teleskopowej może być zmieniana w zależności od sytuacji i wzrostu osoby.
Aluminiowa teleskopowa rura
  • Ergonomiczna pozycja pracy, niezależnie od wzrostu.
Ergonomiczny uchwyt
  • Komfortowa pozycja pracy.
Ucho do powieszenia urządzenia
  • Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Wyjątkowa mobilność i elastyczność.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 2300 - 2800
Średnica szczotki (mm) 180
Materiał szczotki Nylon
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) ok. 15 (2,5 Ah) / ok. 30 (5,0 Ah)
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 2,9
Waga z opakowaniem (kg) 4,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1320 x 230 x 380

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Wkład szczotkowy: 2 szt.

Wyposażenie

  • Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Pozycja parking
  • Aluminiowa teleskopowa rura
  • Uchwyt do zawieszania urządzenia
  • Wyłącznik bezpieczeństwa
Wideo

Zastosowania
  • Mech
  • Chwasty
  • Kamienne powierzchnie
