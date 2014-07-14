Czyszczenie rur i rynien

Czyszczenie rur i rynien – innowacyjny system Kärcher

W sytuacjach, gdy zablokowaniu ulegnie rura lub rynna.

Jak to działa?

Cztery wysokociśnieniowe strumienie przemieszczają wąż przez rurę i ją udrażniają. Specjalny pierścien pokazuje, w którym miejscu rura jest aktualnie udrażniana. Elastyczne węże wysokociśnieniowe o długości 7,5 lub 15 m są specjalnie wzmacniane, a wykonana z mosiądzu, bardzo krótka dysza wysokociśnieniowa ułatwia przemieszczanie się węża w rurze. Przyłącze węża jest wykonane z mosiądzu, a sam wąż jest zabezpieczony przed skręcaniem się, co pozytywnie wpływa na jego trwałość.

Kiedy czyścić rury lub rynny?

Zazwyczaj pierwszą oznaką jest nieprzyjemny zapach wydostający się z odpływu lub kanalizacji i rozprzestrzeniający się np. w całej łazience. W najgorszym przypadku zatkaniu ulega odpływ.