Czyszczenie tapicerki

Odkurzacze piorące – do podłóg i tapicerek

Odkurzacze piorące Kärcher przeznaczone są do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej samochodowej) metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem.

Czyszczenie ekstrakcyjne

Polega na spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem.

Hignienicznie czyste

Odkurzacze ekstrakcyjne Kärcher stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na alergie oraz dla właścicieli zwierząt domowych.