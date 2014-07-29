Czyszczenie tapicerki
Odkurzacze piorące – do podłóg i tapicerek
Odkurzacze piorące Kärcher przeznaczone są do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej samochodowej) metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem.
Czyszczenie ekstrakcyjne
Polega na spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem.
Hignienicznie czyste
Odkurzacze ekstrakcyjne Kärcher stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób cierpiących na alergie oraz dla właścicieli zwierząt domowych.
Odkurzacze wyposażone w innowacyjną technologię filtra wodnego
W przeciwieństwie do tradycyjnych odkurzaczy DS 5.800 pracuje bez worka na zanieczyszczenia. Największe cząstki zanieczyszczeń zostają uwięzione w kąpieli wodnej. Zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą cząsteczki kurzu, a mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0.3 μm. W rezultacie powietrze wydmuchiwane przez odkurzacz jest czyste i świeże, pozbawione alergenów. Filtr wodny nie powoduje również ich gromadzenia.
Łatwe mycie filtra pośredniego
Wystarczy umyć filtr pod bieżącą wodą i może on być wykorzystany ponownie.
Odkurzacze piorące
Dokładne czyszczenie włosia dywanów.
Impregnacja tekstyliów
Idealny produkt dla alergików.
Odkurzacze z filtrem wodnym
Filtr wodny zatrzymuje 99,9 % zanieczyszczeń.
Ssawka turbo do tapicerki
Bardzo dokładne czyszczenie tapicerki. Idealna do odkurzania sierści zwierząt.