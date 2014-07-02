Napędzana powietrzem szczotka obrotowa podnosi runo. Pozwala to na łatwiejsze odsysanie zabrudzeń. Szczotka przeznaczona do czyszczenia kanapy, tapicerki, sofy lub tekstyliów z dogłębnym efektem czyszczenia. Odpowiednia do odkurzaczy: VC 6100, VC 6200, VC 6300 oraz DS 5600.