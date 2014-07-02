Ssawka do tapicerki Turbo
Skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne silnie przylegające zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł, poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Szerokość robocza - 160 mm.
Napędzana powietrzem szczotka obrotowa podnosi runo. Pozwala to na łatwiejsze odsysanie zabrudzeń. Szczotka przeznaczona do czyszczenia kanapy, tapicerki, sofy lub tekstyliów z dogłębnym efektem czyszczenia. Odpowiednia do odkurzaczy: VC 6100, VC 6200, VC 6300 oraz DS 5600.
Cechy i zalety
Obrotowe szczotki
- Usuwanie uporczywego brudu z tkanin np. sierści zwierząt
- Efektywnie zbiera sierść zwierząt
- Efektywnie zbiera zabrudzenia nawet z dywanów o wysokim runie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Tapicerka
- Wnętrze samochodu
- Siedzenia samochodowe