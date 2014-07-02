Ssawka do tapicerki Turbo

Skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne silnie przylegające zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł, poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Szerokość robocza - 160 mm.

Napędzana powietrzem szczotka obrotowa podnosi runo. Pozwala to na łatwiejsze odsysanie zabrudzeń. Szczotka przeznaczona do czyszczenia kanapy, tapicerki, sofy lub tekstyliów z dogłębnym efektem czyszczenia. Odpowiednia do odkurzaczy: VC 6100, VC 6200, VC 6300 oraz DS 5600.

Cechy i zalety
Obrotowe szczotki
  • Usuwanie uporczywego brudu z tkanin np. sierści zwierząt
  • Efektywnie zbiera sierść zwierząt
  • Efektywnie zbiera zabrudzenia nawet z dywanów o wysokim runie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 165 x 67
Zastosowania
  • Tapicerka
  • Wnętrze samochodu
  • Siedzenia samochodowe