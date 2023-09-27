Jak stworzyć piękny ogród na balkonie?
Ogrodnictwo miejskie zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców miast, którzy dysponują choćby najmniejszym balkonem. Założenie na nim ogrodu to sposób na łączenie natury z życiem miejskim. Rośliny na balkonie nie tylko pięknie się prezentują, ale mogą także dawać jadalne plony w postaci owoców, warzyw i ziół. Poza tym tworzą przyjemne miejsce do odpoczynku. Założenie ogrodu na balkonie jest też przyjazne dla środowiska oraz pozwala rozwijać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Dowiedz się więcej!
Planowanie ogrodu na balkonie
Jeśli chcesz mieć ogród na balkonie, zacznij od planowania. To kluczowy krok, który pomoże stworzyć estetyczną i praktyczną przestrzeń oraz pozwoli uniknąć wielu błędów. Rozpocznij od dokładnych pomiarów swojego balkonu. Dzięki temu dopasujesz meble, rośliny i inne wyposażenie, wykorzystując każdy centymetr powierzchni.
Następnie weź pod uwagę warunki, jakie panują na balkonie. Czy jest to miejsce słoneczne, półcieniste czy zacienione? Czy jest na nim wietrznie? To pomoże w wyborze roślin, ale także mebli. Przykładowo na słonecznym balkonie lepiej sprawdzą się zestawy jasne, które wolniej się nagrzewają i nie tracą koloru wskutek działania słońca.
Planując ogród na balkonie, zdecyduj także o jego stylu. Minimalistyczny opiera się na prostocie. Postaw na niewielką ilość roślin o stonowanej kolorystyce i geometryczny kształt doniczek. Jeśli zdecydujesz się na wiejski ogród, wykorzystaj drewno, wiklinę i rustykalne doniczki. Naturalny efekt osiągniesz dzięki kolorowym kwiatom.
Inną propozycją jest styl tropikalny. Atmosferę tropikalnej dżungli stworzysz, wykorzystując rośliny o dużych liściach i intensywnych kolorach. Możesz również posadzić bambus i palmy. Jeśli wolisz coś praktyczniejszego, stwórz ogród ziołowy, warzywny lub owocowy. Rośliny jadalne możesz z powodzeniem uprawiać w doniczkach, aby mieć je zawsze pod ręką do przygotowywania potraw lub gdy najdzie Cię ochota na zjedzenie świeżych warzyw czy owoców.
Wyposażenie i projektowanie
Po planowaniu przychodzi czas na realizację pomysłów i wdrażanie projektu. Na początku wybierz meble balkonowe i inne elementy wyposażenia – doniczki i skrzynie na rośliny oraz dekoracje (lampiony, oświetlenie, poduszki, dywaniki itp.). Zwłaszcza te ostatnie nadają przestrzeni przytulny i osobisty charakter.
Wybierając meble ogrodowe, zastanów się, czy chcesz mieć stolik i krzesła, czy leżaki. Pamiętaj, że muszą one być dopasowane do dostępnej przestrzeni i stylu, jaki chcesz osiągnąć. Przy wyborze doniczek i skrzyń natomiast zwróć uwagę na ich rozmiar, aby były odpowiednie dla roślin, które planujesz uprawiać. Warto postawić na różne rodzaje pojemników, aby stworzyć kompozycję zróżnicowaną pod względem wysokości.
Meble i skrzynie na rośliny możesz wykonać samodzielnie z drewna. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale także zbudujesz dokładnie takie elementy wyposażenia, które pasują pod względem wymiarów i stylu do Twojego balkonu. Potrzebne będą:
● drewniane deski,
● akumulatorowa piła łańcuchowa Kärcher CNS 18-30, z której obsługą poradzi sobie nawet amator,
● miarka i ołówek,
● papier ścierny,
● wkręty,
● klej do drewna,
● wiertarkowkrętarka[KC2] ,
● farba, impregnat lub inny preparat do zabezpieczenia drewna.
Jak zbudować meble i skrzynie na balkon?
- Zaprojektuj meble i skrzynie, a następnie wybierz odpowiednie drewno.
- Zmierz elementy i zaznacz miejsca cięcia.
- Używając piły łańcuchowej i przestrzegając zasad bezpieczeństwa, dokładnie przytnij deski.
- Wygładź krawędzie i powierzchnie przyciętych elementów przy użyciu papieru ściernego.
- Za pomocą wkrętów i kleju do drewna połącz wszystkie elementy według projektu.
- Na koniec pomaluj drewno odpowiednim preparatem, aby przedłużyć jego trwałość. Wnętrze skrzyń możesz wyłożyć specjalną folią lub materiałem geowłókninowym, aby zabezpieczyć drewno przed wilgocią.
Pamiętaj, że wszelkie prace przy użyciu piły łańcuchowej należy wykonywać na otwartej przestrzeni, np. w ogrodzie lub w warsztacie. Balkon nie jest odpowiednim miejscem.
Wybór roślin do ogrodu balkonowego
Dobór roślin do balkonowego ogródka zależy przede wszystkim od panujących tam warunków. Dopiero w drugiej kolejności weź pod uwagę swoje preferencje. Możesz wybrać: kwiaty, zioła, warzywa lub nawet drzewka owocowe, jeśli miejsce na to pozwala.
Na balkonie słonecznym można uprawiać gatunki światłolubne, które są odporne na suszę. Wśród propozycji są:
● pelargonie,
● werbeny,
● żeniszek meksykański,
● nagietki,
● fiołki,
● róże,
● lawenda,
● bazylia,
● mięta,
● pomidory,
● papryka,
● maliny,
● truskawki,
● poziomki.
Jeśli masz balkon od północy, gdzie dostępność naturalnego światła może być ograniczona, postaw na gatunki, które dobrze znoszą cień:
● bratki,
● begonie,
● hosty,
● rukolę,
● miętę,
● szpinak,
● porzeczki,
● maliny.
Natomiast na balkonie wschodnim i zachodnim ze względu na panujące tam warunki dobrze rośnie większość roślin. Możesz posadzić:
● pelargonie,
● bluszcz,
● pomidory,
● paprykę,
● bazylię,
● miętę,
● maliny,
● truskawki
i wiele innych gatunków.
Po posadzeniu roślin na balkonie trzeba też pamiętać o ich odpowiedniej pielęgnacji.
Pielęgnacja ogrodu na balkonie
Pielęgnacja roślin na balkonie jest konieczna, aby Twój ogród w doniczkach zdrowo rósł i pięknie wyglądał. Przede wszystkim ważne jest regularne podlewanie, ponieważ podłoże w doniczkach może szybko wysychać. Monitoruj wilgotność ziemi i dostosowuj częstotliwość podlewania w zależności od potrzeb roślin.
Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który należy wykonywać systematycznie, jest usuwanie przekwitłych kwiatów, aby przyspieszać dalsze kwitnienie. Ważne jest także przycinanie. Ten zabieg pozwala utrzymać odpowiedni kształt roślin oraz pobudzić ich wzrost. Usuwaj suche, uszkodzone lub obumierające liście oraz przycinaj gałęzie, które rosną w niepożądany sposób. Pomogą Ci w tym akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher TLO BATTERY 18-32 z ostrzem typu bypass. Dzięki zasilaniu bateryjnemu bez wysiłku usuniesz nawet gałęzie o średnicy 3 cm.
Rośliny na balkonie wymagają przesadzania, jeśli mają za mało miejsca na korzenie. Poza tym istotna jest ochrona przed szkodnikami i chorobami. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy, zastosuj odpowiednie środki ochronne. Ich aplikację ułatwi Ci akumulatorowy opryskiwacz ogrodowy Kärcher PSU 4-18, który rozpyla ciecz bez konieczności ręcznego pompowania, aby wytworzyć ciśnienie. Możliwy jest wybór różnego rodzaju strumienia – od drobnej mgiełki po strumień punktowy. Akumulatorowego opryskiwacza użyjesz także do nawożenia i podlewania roślin. To niezwykle praktyczne urządzenie dla każdego właściciela balkonowego ogrodu.
Ekologiczne rozwiązania w ogrodzie na balkonie
Ogrody na balkonie można urządzić w sposób przyjazny dla środowiska, wykorzystując ekologiczne praktyki i materiały. Oto kilka rozwiązań, które możesz wdrożyć:
● własna uprawa – uprawiaj własne warzywa, zioła i owoce, nie tylko rośliny ozdobne;
● kompostowanie – załóż na balkonie mały kompostownik, w którym będziesz kompostować organiczne resztki, np. przekwitłe kwiaty, suche liście, pocięte gałązki czy obierki z warzyw i owoców;
● różnorodność roślin – posadź różnorodne gatunki roślin, które przyciągną różne owady;
● zbieranie deszczówki – ustaw na balkonie pojemniki, aby zbierać deszczówkę, a następnie wykorzystaj ją do podlewania roślin, co pomaga oszczędzać wodę;
● naturalne nawozy – stosuj naturalne nawozy, np. kompost, aby dostarczać roślinom niezbędnych składników odżywczych;
● zminimalizowanie stosowania chemii – wybieraj naturalne środki ochrony roślin, np. roztwory z mydła, by walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin.
Wprowadzając te ekologiczne praktyki do swojego ogrodu na balkonie, nie tylko tworzysz przyjazne dla środowiska miejsce, ale także dajesz dobry przykład innym oraz wspierasz ochronę naszej planety.
Podsumowanie
Stworzenie pięknego ogrodu na balkonie daje wiele korzyści i wcale nie jest trudnym zadaniem. Kluczowe jest precyzyjne planowanie, uwzględnienie warunków świetlnych i przestrzennych oraz dobór roślin dostosowanych do ekspozycji balkonu. Regularna pielęgnacja wybranych odmian, w tym przycinanie uschniętych części, nawadnianie oraz stosowanie naturalnych nawozów i środków ochronnych, sprawi, że będą one zachwycały wyglądem i przynosiły plony w postaci warzyw czy owoców. Dodatkowo ekologiczne rozwiązania, takie jak kompostowanie czy zbieranie deszczówki, oszczędzają zasoby i tworzą miejsce przyjazne środowisku. Ogród na balkonie to przestrzeń, która daje radość, relaks i kontakt z naturą w sercu miejskiego zgiełku.