Jak stworzyć piękny ogród na balkonie?

Planowanie ogrodu na balkonie

Jeśli chcesz mieć ogród na balkonie, zacznij od planowania. To kluczowy krok, który pomoże stworzyć estetyczną i praktyczną przestrzeń oraz pozwoli uniknąć wielu błędów. Rozpocznij od dokładnych pomiarów swojego balkonu. Dzięki temu dopasujesz meble, rośliny i inne wyposażenie, wykorzystując każdy centymetr powierzchni.

Następnie weź pod uwagę warunki, jakie panują na balkonie. Czy jest to miejsce słoneczne, półcieniste czy zacienione? Czy jest na nim wietrznie? To pomoże w wyborze roślin, ale także mebli. Przykładowo na słonecznym balkonie lepiej sprawdzą się zestawy jasne, które wolniej się nagrzewają i nie tracą koloru wskutek działania słońca.

Planując ogród na balkonie, zdecyduj także o jego stylu. Minimalistyczny opiera się na prostocie. Postaw na niewielką ilość roślin o stonowanej kolorystyce i geometryczny kształt doniczek. Jeśli zdecydujesz się na wiejski ogród, wykorzystaj drewno, wiklinę i rustykalne doniczki. Naturalny efekt osiągniesz dzięki kolorowym kwiatom.

Inną propozycją jest styl tropikalny. Atmosferę tropikalnej dżungli stworzysz, wykorzystując rośliny o dużych liściach i intensywnych kolorach. Możesz również posadzić bambus i palmy. Jeśli wolisz coś praktyczniejszego, stwórz ogród ziołowy, warzywny lub owocowy. Rośliny jadalne możesz z powodzeniem uprawiać w doniczkach, aby mieć je zawsze pod ręką do przygotowywania potraw lub gdy najdzie Cię ochota na zjedzenie świeżych warzyw czy owoców.