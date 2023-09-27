Jaka podłoga na balkon jest najlepsza?

Podłoga z drewna na balkonie

Drewniana podłoga na balkonie lub tarasie to popularne rozwiązanie. Deski nadają powierzchniom naturalny i przyjemny wygląd. Istnieje kilka rodzajów drewnianych podłóg tarasowych:

● Deski drewniane są trwałe i estetyczne, produkowane z różnego rodzaju drewna, np. dębu, modrzewia, cedru. Są odporne na różne warunki atmosferyczne, ale wymagają regularnej konserwacji i impregnacji.

● Kompozytowe deski tarasowe wykonane z mieszanki drewna i materiałów syntetycznych, takich jak polimer, są bardziej odporne na wilgoć, warunki atmosferyczne i szkodniki niż drewno. Są mniej wymagające, jeśli chodzi o konserwację, wymagają jedynie regularnego czyszczenia.

● Deski z drewna egzotycznego, takiego jak teak, ipe czy garapa, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Mają naturalną zdolność do ochrony przed szkodnikami i przed gniciem.

● Deski z drewna termomodyfikowanego, czyli poddawanego obróbce termicznej zwiększającej jego odporność na wilgoć i szkodniki. Jest to ekologiczna opcja, która nie wymaga stosowania chemikaliów do konserwacji.

Jednym z produktów, których można użyć do skutecznego czyszczenia podłóg drewnianych i kompozytowych, jest Patio Cleaner Kärcher PCL 3-18. To urządzenie przeznaczone do mycia podłóg na zewnątrz, w tym drewnianych powierzchni tarasowych. Ma funkcję rozpylania wody pod ciśnieniem, co pomaga w usunięciu brudu, kurzu i osadu z powierzchni drewna.