Jaka podłoga na balkon jest najlepsza?
Wybierasz podłogę na balkon? To kluczowy moment, jeśli chcesz stworzyć przyjemną, trwałą przestrzeń zewnętrzną. Istnieje bowiem wiele opcji do rozważenia, a każdy rodzaj podłogi ma swoje zalety i wady. Sprawdź, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, aby wybrać najlepszą podłogę na balkon, dostosowaną do indywidualnych preferencji oraz warunków otoczenia, i jak ją czyścić przy pomocy nowoczesnych urządzeń marki Karcher.
Podłoga z drewna na balkonie
Drewniana podłoga na balkonie lub tarasie to popularne rozwiązanie. Deski nadają powierzchniom naturalny i przyjemny wygląd. Istnieje kilka rodzajów drewnianych podłóg tarasowych:
● Deski drewniane są trwałe i estetyczne, produkowane z różnego rodzaju drewna, np. dębu, modrzewia, cedru. Są odporne na różne warunki atmosferyczne, ale wymagają regularnej konserwacji i impregnacji.
● Kompozytowe deski tarasowe wykonane z mieszanki drewna i materiałów syntetycznych, takich jak polimer, są bardziej odporne na wilgoć, warunki atmosferyczne i szkodniki niż drewno. Są mniej wymagające, jeśli chodzi o konserwację, wymagają jedynie regularnego czyszczenia.
● Deski z drewna egzotycznego, takiego jak teak, ipe czy garapa, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Mają naturalną zdolność do ochrony przed szkodnikami i przed gniciem.
● Deski z drewna termomodyfikowanego, czyli poddawanego obróbce termicznej zwiększającej jego odporność na wilgoć i szkodniki. Jest to ekologiczna opcja, która nie wymaga stosowania chemikaliów do konserwacji.
Jednym z produktów, których można użyć do skutecznego czyszczenia podłóg drewnianych i kompozytowych, jest Patio Cleaner Kärcher PCL 3-18. To urządzenie przeznaczone do mycia podłóg na zewnątrz, w tym drewnianych powierzchni tarasowych. Ma funkcję rozpylania wody pod ciśnieniem, co pomaga w usunięciu brudu, kurzu i osadu z powierzchni drewna.
Wykładzina na balkonie
Wykładzina na balkonie to rozwiązanie alternatywne dla trwałych podłóg. Istnieje kilka rodzajów wykładzin, które można zastosować na balkonie:
● Tkaninowa wykładzina zwykle jest miękka i przyjemna w dotyku. Może dodatkowo zaizolować podłogę na tarasie czy balkonie. Wykładziny tkaninowe są dostępne w różnych wzorach i kolorach, ale zwróć uwagę, czy mogą być używane na zewnątrz budynku.
● Wykładziny winylowe są odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne. Są stosunkowo łatwe do czyszczenia i trwałe. Dostępne są opcje o różnych strukturach i wzorach, w tym imitujących drewno czy kamień.
● Wykładziny PVC charakteryzują się trwałością i odpornością na uszkodzenia. Dodatkowo cechuje je wysoka odporność na wilgoć oraz łatwość utrzymania w czystości.
● Wykładziny gumowe są antypoślizgowe i odporne na warunki atmosferyczne. Są stosunkowo trwałe i łatwe w konserwacji.
● Wykładziny wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Można je łatwo wyczyścić, są odporne na zaplamienie.
Odkurzacz piorący SE 6.100 Home Line lub parownica SC 3 EasyFix marki Kärcher to wygodne urządzenia, które można wykorzystać do skutecznego czyszczenia wykładzin rozłożonych na balkonie lub tarasie. Odkurzacz piorący odkurzy i umyje wykładzinę. Parownica pomoże w głębokim czyszczeniu i odkażaniu powierzchni, ponieważ para wodna niszczy drobnoustroje, roztocza, działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, likwiduje też nieprzyjemne zapachy.
Płytki na balkonie
Płytki ceramiczne lub porcelanowe na balkonie są dobrą opcją ze względu na swoją trwałość, łatwość konserwacji oraz różnorodność wzorów i kolorów. Istnieje wiele rodzajów płytek, z których można stworzyć estetyczną i funkcjonalną podłogę na tarasie:
● Płytki ceramiczne są odporne na wilgoć, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Są dostępne w różnych kształtach, rozmiarach i wzorach, co pozwala na kreatywne projektowanie przestrzeni.
● Płytki porcelanowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne, również są dostępne w różnych stylach i wykończeniach kolorystycznych. Mogą imitować naturalne kamienie czy drewno.
● Płytki gresowe to rodzaj ceramicznych płytek o wyjątkowej twardości i trwałości. Są one odpowiednie zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym na balkonie. Płytki gresowe są odporne na wodę i plamy.
● Płytki betonowe lub imitujące beton są modne i nadają przestrzeni nowoczesny wygląd. Są odporne na warunki atmosferyczne i wymagają minimalnej konserwacji.
● Płytki z kamienia naturalnego, takiego jak granit, piaskowiec czy łupki, są wytrzymałe i sprawiają, że balkon wygląda bardzo elegancko. Jednak pamiętaj, że niektóre rodzaje kamienia mogą wymagać specjalnej pielęgnacji i impregnacji.
Chcesz wiedzieć, jak czyścić płytki na balkonie? Bezprzewodowy mop elektryczny FC 5 marki Kärcher to wygodne narzędzie, które można wykorzystać do efektywnego czyszczenia. FC 5 łączy funkcje mopa i odkurzacza, umożliwiając jednoczesne mycie i odessanie brudu z powierzchni. Działa znakomicie na gładkich powierzchniach, takich jak płytki ceramiczne czy porcelanowe.
Sztuczna trawa na balkonie
Sztuczna trawa na balkonie to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród osób, które chcą cieszyć się zieloną przestrzenią bez konieczności regularnego podlewania, koszenia i pielęgnacji naturalnej trawy. Sztuczna trawa jest wykonana z materiałów syntetycznych, które imitują wygląd i teksturę prawdziwej trawy.
Jednym z głównych atutów sztucznej trawy jest to, że nie wymaga ona koszenia, nawożenia czy podlewania. Nie ma potrzeby dbania o jej regularny wzrost i kondycję. Sztuczna trawa zachowuje swój zielony kolor przez cały rok, niezależnie od sezonu czy warunków atmosferycznych. Dzięki temu balkon zawsze będzie wyglądał schludnie i atrakcyjnie. Sztuczna trawa jest odporna na działanie promieni UV, deszczu i zmian temperatur. Nie blaknie, nie zamienia się w błoto podczas deszczu i nie schnie w upalne dni. Jest przy tym dostępna w różnych wariantach. Możesz wybrać trawę z dłuższym lub krótszym runem.
Sztuczna trawa jest względnie łatwa do utrzymania w czystości. Można ją odkurzać, zamiatać lub opłukać wodą, aby usunąć drobny kurz i zabrudzenia. W tym przypadku polecamy więc uniwersalny odkurzacz Kärcher WD 3 V-17/4/20. Urządzenie to doskonale zbiera suchy i mokry brud. Z powodzeniem można je wykorzystać do odkurzania sztucznej trawy, usuwając z niej kurz, liście czy inne drobne zanieczyszczenia.
Podsumowanie
Drewniane podłogi tarasowe mają swój naturalny urok, ale wymagają konserwacji. Sztuczna trawa nie musi być szczególnie pielęgnowana, za to jest przez cały rok zielona. Wykładziny tkaninowe i winylowe są łatwe w ułożeniu i czyszczeniu. Do każdego typu podłogi możesz dobrać urządzenie marki Kärcher, które ułatwi Ci dbanie o twój balkon. Dlatego wybór konkretnej podłogi zależy od Twoich indywidualnych preferencji i wymagań dotyczących wyglądu balkonu.